08 июня 2025 23:40 Апокалипсис в Москве. Как город перенес мощнейший ливень с грозой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Экология

Погода

Экология

Погода в Москве

Москва

Сильнейший ливень залил Москву. Потоки воды затопили дороги, парковки и терминал аэропорта, молния ударила в Останкинскую башню. 360.ru показал последствия непогоды.

Ливни в Москве Столица попала в теплую часть циклона, днем 8 июня воздух прогрелся почти до +30 градусов. На город обрушились грозовые ливни с градом и ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в некоторых районах выпало от 15% до 34% от июньской нормы осадков.

Особенно дождь постарался во Внукове — там в осадкомеры метеорологов попало 54 миллиметра небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь. Михаил Леус Метеоролог

Вода просочилась на станцию метро «Комсомольская», вода потекла со свода на балкон. Сотрудники подземки оградили лужу. На западе столицы выпал град стеной.

На Пролетарском проспекте мужчину затянуло в сточную трубу. Местные жители увидели тонущего в реке Чертановке человека, вызвали МЧС и удерживали его на поверхности до приезда спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали его и передали бригаде скорой помощи. Ситуация на дорогах Шелепихинская набережная превратилась в реку, машины буквально плыли по дорогам. Участок проезжей части на внутренней стороне 15-го километра МКАД в районе съезда № 14 ушел под воду. Движение восстановилось только к ночи. Погодные условия отразились на общественном транспорте. Дептранс Москвы предупредил о локальных задержках и оперативном изменении некоторых маршрутов.

Подземная парковка в ЖК «Рассказово» едва не стала подводной. Ливневые потоки затекли в помещение, уровень воды поднялся до колес. Жители переобулись резиновые сандалии, пока управляющая компания справлялась с потопом. Удар молнии в Останкинскую телебашню Соцсети облетело видео ливня стеной и удара молнии в самый шпиль Останкинской телебашни. Это не сказалось на ее работе, телевещание и экскурсии продолжились в плановом режиме.

Фото: РИА «Новости»

«Башня — это мощный громоотвод, поэтому внутри башни и в радиусе 200 метров от нее находиться безопасно при грозах. Удары молний не влияют на работу Останкинской телебашни», — заявила пресс-служба вышки. Потоп в аэропорту Внуково Во Внукове порывы ветра при грозе достигали 24 метров в секунду. Кровля аэропорта получила повреждения, вода потекла в терминал А в районе 15 и 16 выходов. Все службы аэропорта перешли на усиленный режим работы.

К 19:00, после ухода грозового фронта, аэропорт вернулся к штатной работе. К тому времени задержался вылет рейсов в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик, четыре прибывающих самолета ушли на запасные аэродромы. Шереметьево, Домодедово и Жуковский работали в обычном режиме. Временные ограничения, которые вводила Росавиация, связаны с обеспечением безопасности, а не погодой. Град в Подмосковье После полудня стихия настигла Московскую область. В Наро-Фоминске и Королеве выпал град, в Истре усилился дождь с грозой, температура воздуха понизилась до +22…+23 градусов. В Мытищах провалился в яму автомобиль, в Краснознаменске град побил окна машин.

Жители поселка Пироговский пожаловались на ливневки, которые не справились с наводнением. К вечеру тучи переместились на восток региона, прошел ливень, ветер усилился до 12-15 метров в секунду.

Прогноз погоды в Москве «Будет ли завтра повторение? Очень даже может быть» — заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Гидрометцентр предупредил о смерчах в ночь на понедельник. Днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень и гроза. В Москве потеплеет до +28…+30 градусов, в Подмосковье — до +25…+30 градусов.