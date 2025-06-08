Временные ограничения на полеты ввели во Внуково и Домодедово

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в двух аэропортах столицы — Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Домодедово», — написал он.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утром 8 июня дроны пытались атаковать московский регион. Российские системы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников в течение четырех часов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Этим же утром химпредприятие загорелось при атаке БПЛА на Тульскую область. Один беспилотник рухнул и вызвал пожар на территории Новомосковской акционерной компании «Азот».