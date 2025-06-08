Москвичей предупредили о смерчах в ночь на понедельник

В ночь на понедельник, 9 июня, столица окажется под угрозой смерчей. Ожидается сильный дождь, а также гроза и град. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

«С 21:00 8 июня до 03:00 9 июня в Москве и Московской области сохранится очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, ветер 20-25 метров в секунду. Есть опасность формирования смерчей», — предупредили специалисты.

Спасатели настоятельно рекомендовали водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и выбирать места парковки подальше от деревьев. Пешеходам — держаться подальше от слабо закрепленных конструкций и не прятаться под деревьями.

Для оперативного реагирования на улицах Москвы дежурят бригады и спецтехника «Мосводостока».

Ранее аэропорт Внуково затопило из-за дождя.