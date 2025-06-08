Подземный паркинг ушел под воду в Новой Москве

Ливневки не справились с сильными осадками, потоки хлынули на парковку. Уровень воды поднялся до дверных проемов. Представители управляющей компании с техникой прибыли на место, чтобы остановить потоп.

«В целом поставить машину — нормально, там по диск. Но идти тяжко, только в сланцах», — рассказал местный житель.

Сильный ветер с градом и ливнями обрушился на столичный регион 8 июня. Молния ударила в Останкинскую телебашню. Во Внукове вода хлынула в терминал А, задержались рейсы в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик, а три прибывающих самолета ушли на запасные аэродромы.