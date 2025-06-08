Вода льет по терминалу: аэропорт Внуково затопило из-за дождя

В аэропорту Внуково произошел потоп. Задержаны рейсы в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик, сообщил Telegram-канал Mash .

В столице не прекращается мощный ливень. В Подмосковье жители также сообщают о граде.

«Вода льет по терминалу А рядом с выходами 15 и 16», — сообщил Telegram-канал Shot.

В Московской области прогнозируют не только сильные осадки, но и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и образование смерчей. Спасатели рекомендовали жителям столичного региона оставаться дома до улучшения погоды и отложить поездки, если в них нет острой необходимости. В помещениях нужно закрыть окна и двери, убрать предметы с балкона и цветы с подоконников, чтобы их не сорвал ветер.

Ранее на пересечении Мытищинской и Тарасовской улиц специалисты «Мосавтодора», лесопаркового хозяйства и администрации округа устранили последствия сильного дождя. Они прочистили ливневые стоки и водопропускные трубы, снизили уровень воды.