Сегодня 23:28 Срочно в магазин. Из-за курса рубля в России подорожает техника, одежда и «вообще все» Экономист Петрова: в России из-за курса валют подорожает вообще все 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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В России уже в скором времени подорожает техника — отечественные и зарубежные производители поднимают отпускные цены на 10%. Причины кроются в ослаблении курса рубля и дефиците товаров. Что будет с ценами на технику и одежду в 2025 году — в материале 360.ru.

Сразу два производителя бытовой техники направили ритейлерам и дистрибьюторам уведомления о росте отпускных цен, сообщил «Коммерсант». Французская компания «Группа „СЕБ-Восток“» (Tefal, Rowenta, Krups) заявила о росте цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Производитель IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) уведомил о повышении стоимости всей продукции, как локальной, так и импортной. Годом ранее зарубежные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма из-за роста курса доллара и евро. Тогда эксперты обещали, что цены сдержат отечественные бренды.

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Почему в России дорожает техника, одежда, обувь Сейчас в России производится недостаточное количество техники, одежды и обуви, рассказала 360.ru экономист Светлана Петрова. По ее словам, в основном страна импортировала эти товары. «Поскольку курс [валют] растет вверх, то и ценник дорожает. Ну и плюс дефицит», — объяснила эксперт. Как изменятся цены и какие бренды подорожают больше всего На фоне роста курса доллара и евро цены устремятся вверх. Однако нет каких-то отдельных брендов, стоимость которых увеличится, предупредила Петрова. «Подорожает вообще все. Нельзя сказать, на что больше всего [вырастет цена]», — заявила специалист.

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Когда ждать повышения цен на бытовую технику По словам Петровой, повышения цен на бытовую технику можно ожидать уже сейчас. Магазины потихоньку начнут поднимать стоимость перед Новым годом — речь идет об отпускных ценах. Перед праздниками торговые точки дадут скидку уже от повысившихся цен. «С января вообще без скидок без всяких», — добавила экономист. Когда и на сколько подорожает одежда и обувь С учетом роста курса доллара примерно на 10% уже с сегодняшнего дня и до конца года стоит ожидать повышения цен на одежду и обувь, сказала Петрова. Она добавила, что эти товары вырастут в цене на 8-10%.

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Стоит ли покупать бытовую технику и одежду сейчас За одеждой и бытовой техникой следует отправиться в магазин уже сейчас, поскольку в будущем ценник будет только расти, заверила эксперт. «Все будет только дорожать. Если у вас есть это в планах в запас, конечно, про запас покупать не надо. Но да, нужно идти и покупать сейчас», — посоветовала специалист. Есть ли смысл покупать аналоги брендов Аналоги брендов тоже подорожают, предупредила Петрова. «В принципе, вообще все, потому что аналоги брендов точно также производятся за границей. А у нас растет курс валюты, а у нас трудности с проведением платежей, а у нас трудности с логистикой. Дешеветь точно не будут даже аналоги брендов», — заключила специалист. Центральный банк установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне 109,5782 рубля, евро — 116,1410 рубля. Президент Владимир Путин заверил россиян, что власти контролируют ситуацию с курсом национальной валюты, оснований для паники нет. Глава государства назвал непростыми процессы, связанные с курсом валют. По его словам, на ситуацию влияет не только инфляция, но и сезонные факторы.