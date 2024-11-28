Срочно в магазин. Из-за курса рубля в России подорожает техника, одежда и «вообще все»
Экономист Петрова: в России из-за курса валют подорожает вообще все
В России уже в скором времени подорожает техника — отечественные и зарубежные производители поднимают отпускные цены на 10%. Причины кроются в ослаблении курса рубля и дефиците товаров. Что будет с ценами на технику и одежду в 2025 году — в материале 360.ru.
Сразу два производителя бытовой техники направили ритейлерам и дистрибьюторам уведомления о росте отпускных цен, сообщил «Коммерсант». Французская компания «Группа „СЕБ-Восток“» (Tefal, Rowenta, Krups) заявила о росте цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Производитель IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) уведомил о повышении стоимости всей продукции, как локальной, так и импортной.
Годом ранее зарубежные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма из-за роста курса доллара и евро. Тогда эксперты обещали, что цены сдержат отечественные бренды.
Почему в России дорожает техника, одежда, обувь
Сейчас в России производится недостаточное количество техники, одежды и обуви, рассказала 360.ru экономист Светлана Петрова. По ее словам, в основном страна импортировала эти товары.
«Поскольку курс [валют] растет вверх, то и ценник дорожает. Ну и плюс дефицит», — объяснила эксперт.
Как изменятся цены и какие бренды подорожают больше всего
На фоне роста курса доллара и евро цены устремятся вверх. Однако нет каких-то отдельных брендов, стоимость которых увеличится, предупредила Петрова.
«Подорожает вообще все. Нельзя сказать, на что больше всего [вырастет цена]», — заявила специалист.
Когда ждать повышения цен на бытовую технику
По словам Петровой, повышения цен на бытовую технику можно ожидать уже сейчас. Магазины потихоньку начнут поднимать стоимость перед Новым годом — речь идет об отпускных ценах. Перед праздниками торговые точки дадут скидку уже от повысившихся цен.
«С января вообще без скидок без всяких», — добавила экономист.
Когда и на сколько подорожает одежда и обувь
С учетом роста курса доллара примерно на 10% уже с сегодняшнего дня и до конца года стоит ожидать повышения цен на одежду и обувь, сказала Петрова. Она добавила, что эти товары вырастут в цене на 8-10%.
Стоит ли покупать бытовую технику и одежду сейчас
За одеждой и бытовой техникой следует отправиться в магазин уже сейчас, поскольку в будущем ценник будет только расти, заверила эксперт.
«Все будет только дорожать. Если у вас есть это в планах в запас, конечно, про запас покупать не надо. Но да, нужно идти и покупать сейчас», — посоветовала специалист.
Есть ли смысл покупать аналоги брендов
Аналоги брендов тоже подорожают, предупредила Петрова.
«В принципе, вообще все, потому что аналоги брендов точно также производятся за границей. А у нас растет курс валюты, а у нас трудности с проведением платежей, а у нас трудности с логистикой. Дешеветь точно не будут даже аналоги брендов», — заключила специалист.
Центральный банк установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне 109,5782 рубля, евро — 116,1410 рубля. Президент Владимир Путин заверил россиян, что власти контролируют ситуацию с курсом национальной валюты, оснований для паники нет. Глава государства назвал непростыми процессы, связанные с курсом валют. По его словам, на ситуацию влияет не только инфляция, но и сезонные факторы.