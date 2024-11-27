Доллар взлетел за сотню. Почему подорожала валюта и к чему готовиться россиянам

С начала торгов 26 ноября рубль ослабел по отношению к основным мировым валютам. Центробанк поднял официальный курс доллара до 105 рублей, евро — до 110 рублей. Тем временем курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113 рублей. Ударит ли это по кошельку россиян и каким будет курс валют в 2025 году — в материале 360.ru.

Причины ослабления рубля Ослабление курса рубля связано в первую очередь с тем, что сейчас доллар растет по отношению ко всем валютам. Одна из причин — выборы в США, по итогам которых вновь избранным президентом стал Дональд Трамп, рассказал 360.ru инвестор, основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье» Артем Назаров. «Сейчас рынок в поисках убежища для более высоких доходностей в валюте, переезжает в долларовую юрисдикцию, то есть покупает инструменты с фиксированной доходностью, такие как американский трежерис и другие инструменты, которые имеют более надежную по сравнению с остальным миром финансовую стабильность», — заявил эксперт. В связи с этим доллар растет по отношению к евро, юаню и рублю. Помимо прочего, существует общемировая тенденция по переходу в доллар, и локальная тенденция, связанная с обострением геополитической ситуации. «Это уже обмен ударами Россия — Украина и практически прямая конфронтация Соединенными Штатами Америки оружием, которое наносит удары по территории России. Россия отвечает ударами баллистическими ракетами малой и средней дальности по территории Украины. То есть эскалация продолжается. Инвесторам, конечно же, страшно, и плюс были введены новые санкции», — добавил Назаров. Приход долларов и евро в систему сильно сократился, на этом фоне возник жесткий дефицит валюты внутри российской юрисдикции. Импортеры и экспортеры активно «пылесосят» валюту в банках и на внебиржевых торгах — с этим связан стремительный рост до отметки 105 рублей за доллар.

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Какие проблемы возникнут из-за роста доллара Причиной резкого ослабления рубля также послужило введение новых санкций со стороны США на 50 банков, обеспечивающих оплату экспортных и импортных валютных операций, рассказал 360.ru инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. «Санкции были введены против 40 организаций — регистраторов ценных бумаг. Основной удар санкций пришелся на значимые финансовые организации, среди них — „Газпромбанк“. То, что санкции ввели против „Газпромбанка“, создает следующие проблемы. Первая проблема — это проблема с картами китайской платежной системы UnionPay», — отметил эксперт. Это была единственная платежная система, карты которой можно было выпустить в России и которые обслуживались за рубежом. Этими картами активно пользовались предприниматели, которые ездили за товарами в азиатские страны. «„Газпромбанк“ до недавнего времени выступал крупнейшим в России эмитентом и расчетным центром для карт UnionPay. Помимо Китая, карты уже не обслуживают во Вьетнаме, Казахстане, Турции, ОАЭ, Катаре, Таиланде, а также в Венгрии и Германии, где, получается, ранее обслуживали», — заявил Варфоломеев. Второй не менее глобальной проблемой станет приостановка расчетов за трубопроводный газ и нефтепродукты, поставляемые «Газпромом» и его дочерними компаниями. Изначально «Газпромбанк» создали для обслуживания этих расчетов, долгое время на него не накладывали санкции именно по этой причине — чтобы давать возможность европейским странам осуществлять платежи.

Примечательно, что расчеты за трубопроводный газ и нефть приостановятся с Турцией и Китаем, куда сейчас поставляются основные объемы экспортного газа. Ведь китайские и турецкие банки соблюдают санкционный режим и не будут рисковать, сотрудничая с банком из SDN-list США. Сергей Варфоломеев инвестиционный советник

Все эти проблемы уже отразились на котировках акций «Газпрома», которые на фоне последних новостей усилили падение и приблизились к своим многолетним минимумам.

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Факторы влияния на курс рубля Снижение курса национальной валюты, начавшееся 21 ноября 2024 года после объявления нового пакета санкций США, вполне закономерно приводит к росту спроса на иностранную валюту, объяснила в беседе с 360.ru инвестиционный советник, финансовый консультант Юлия Хайдер. По ее словам, на курс рубля влияет множество факторов. «Из-за роста неопределенности инвесторы начинают хеджировать риски, приобретая валюту. Нерезиденты продают российские ценные бумаги и ОФЗ, приобретают валюту и переводят на свои счета за рубежом. По данным Банка России, в октябре 2024 года нерезидентами продано ОФЗ на сумму 154 миллиарда рублей, в результате доля нерезидентов в ОФЗ в октябре снизилась до 6,2% (минимум с 1 июня 2012 года, когда она составляла 6,1%)», — рассказала эксперт. Из-за санкций в отношении 50 кредитных учреждений осложнились расчеты внешнеэкономической деятельности (ВЭД). С одной стороны снизился поток входящих валютных платежей по экспортным контрактам, с другой стороны возникли сложности с платежами по импортным договорам за уже ввезенные товары.

Дополнительно можно отметить: снижение курса рубля происходит на фоне увеличения дефицита бюджета и расходов федерального бюджета до 26,12 триллиона рублей, что на 23,3% больше, чем в 2023 году. При таких условиях стимулов для сдерживания правительством курса рубля нет. Юлия Хайдер финансовый консультант

Фото: РИА «Новости»

Что будет с курсом доллара Все три эксперта 360.ru сошлись во мнении, что в ближайшее время курсы доллара, евро и юаня будут расти. «Прогноз на первый квартал 2025 года: к сожалению, в ближайшие несколько месяцев курс доллара, евро и других валют не снизится, и с большой вероятностью доллар достигнет отметки 110-120 рублей, евро — 130, юань — 16-17 рублей», — считает Варфоломеев. По его мнению, стабилизация и укрепления рубля прогнозируются на второй-третий квартал 2025 года при условии смягчения геополитики и организации новых логистических путей экспорта и импорта товаров. В декабре–январе рубль будет под большим давлением, заявил Назаров. Скорее всего, эта волна ослабится после вступления в должность президента Дональда Трампа. «Тогда может быть обратная волна укрепления рубля, но до каких отметок мы дойдем? То ли это будет 120, то ли это будет 130 рублей за доллар, потому что здесь мы имеем все признаки паники, панического бегства в валюту и дефицит валюты в стране. Именно поэтому такой стремительный курс валюты мы сейчас имеем», — добавил специалист. Он допустил плавное укрепление рубля во втором полугодии 2025 года и возврат к отметке в 100 или 90 рублей за доллар. По словам Хайдер, в декабре 2024 года курс доллара сохранится на уровне 105-110 рублей, возможен краткосрочный рост до 122-124 рублей.

Напомню, что в бюджете на 2026 год курс доллара спрогнозирован на уровне 100 рублей за доллар. То есть курс доллара выше 100 рублей может быть достаточно продолжительное время, пока не изменятся геополитические факторы. Юлия Хайдер финансовый консультант

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Подорожает ли техника Стоимость импортных различных товаров, таких как электроника, прямо коррелирует с курсом рубля, напомнил Варфоломеев. «Например, если курс рубля упадет на 10%, это приведет к увеличению стоимости импортируемых товаров на 10-15%. Негативно влияют на стоимость товаров „дорогие кредиты“ для бизнеса», — сказал он. Схожее мнение выразил Назаров. В основном техника импортируется в Россию, поэтому рост курса доллара вызовет подорожание товара. «Это как бытовая техника, так и различные комплектующие для той же офисной техники. Это также скажется на импортных товарах и услугах, и, в том числе это скажется на стоимости импортируемых автомобилей, как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт», — заключил инвестор. Экономист Александр Разуваев считает, что стоимость золота будет расти на фоне рискованной геополитической ситуации. Поэтому сбережения лучше вкладывать не в доллары, а в драгметалл.