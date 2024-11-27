Курс доллара поднялся выше 110 рублей

На внебиржевом рынке Forex курс доллара превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года. Евро — выше 115 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро поднялся до такой отметки впервые с 23 марта 2022 года. Иностранные валюты укрепляются уже шестой день подряд.
Россиянам посоветовали хранить сбережения в золоте. Цены на драгметалл могут подняться до 2,7-2,8 тысячи долларов (около 288-298 тысяч рублей). Сейчас стоимость золота достигает 2630 долларов (порядка 280 тысяч рублей) за тройскую унцию.
Эксперты посоветовали не ждать падения курса доллара и евро в ближайшее время. Кроме того, из-за укрепления иностранной валюты в России подорожает импортная техника.
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