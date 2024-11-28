Путин призвал россиян не паниковать из-за курса рубля

Власти контролируют ситуацию с курсом рубля, оснований для паники нет. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«На мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований <…> для паники совершенно точно нет», — подчеркнул он.

Путин назвал непростыми процессы, связанные с курсом валют, и рассказал, что на ситуацию влияет не только инфляция, но и множество других факторов, в том числе сезонных. В качестве примера он привел платежи в бюджет и цены на нефть.

Ранее официальный курс доллара впервые с 2022 года превысил планку в 110 рублей на рынке Forex. К 28 ноября его стоимость опустилась до 109 рублей. Официальный курс евро составил 116 рублей.

Финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу года еще подорожает. Курс американской валюты может составить 117-122 рублей в декабре, спрогнозировал он.