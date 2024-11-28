Официальный курс доллара превысил 109 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне выше 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные регулятора .

Курс доллара достиг отметки в 109,5782 рубля, евро — 116,1410 рубля.

Накануне ЦБ установил официальный курс американской валюты на уровне 108,0104 рубля, европейской — 113,0947.

Рубль продемонстрировал заметное укрепление на Московской бирже после введения мер ЦБ. Накануне регулятор решил приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности финансовых рынков.

Финэксперт Андрей Бархота допустил рост курса доллара к концу года. Также не исключено повышение ключевой ставки минимум до 23%.