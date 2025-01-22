«Рубль укрепился». Как связана инаугурация Трампа и падение доллара

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа курс доллара рухнул, и не только по отношению к рублю, но и к другим валютам. Что стало причиной такого резкого скачка и каким будет курс в ближайшие месяцы — в материале 360.ru.

Волатильные финансовые рынки Финансист и инвестор Артем Назаров в беседе с 360.ru признал, что инаугурация Трампа вызвала в финансовом мире движение: доллар утратил стабильность, начали падать товарно-сырьевые активы, стала снижаться стоимость нефти и газа. «Доллар несколько отступил, потерял позиции, мы увидели и рост евро. <…> Рубль укрепился вчера не только к доллару, но и к юаню», — отметил Назаров. Финансист добавил, что технически рубль находится достаточно в хорошем, крепком положении несмотря на то, что в период праздников курс поднимался до 112 рублей за доллар. К укреплению рубля также причастен ЦБ, который поднял лимит продажи валюты экспортерами и банками. «Второй драйвер, конечно, самый основной в этой ситуации — это геополитический драйвер, который ориентирован на сделку по Украине Соединенными Штатами. Потому что Дональд Трамп обещал в период своего правления в первую очередь обратить внимание на урегулирование конфликта на Украине», — пояснил собеседник 360.ru.

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Назаров отметил, что в этом направлении брошено много сил, стороны сделки начали давать согласие на мирные переговоры.

«Переговорная повестка является основной позитивной повесткой для рубля, потому что в переговорах безусловно будут фигурировать интересы России» Артем Назаров Финансист, инвестор

Трамп и санкции Ранее американский президент обещал снять санкции, напомнил эксперт. При этом вряд ли это коснется нефтяной отрасли: в пользу этого говорит серьезность введенных рестрикций против «нефтянки». «С точки зрения позитивной повестки, здесь санкции, которые могут быть сняты — это санкции в отношении SWIFT, то есть ограничения международных переводов из России», — заявил Назаров. Снятие санкций со SWIFT на каком-то раунде переговоров даст рублю «более легкую оборачиваемость», то есть рубль станет более востребованной валютой, пояснил финансист. «С точки зрения покупки российских товаров и сырья, драгоценных металлов, также и другой продукции. И вот в этом смысле конечно рубль вчера показал хорошую динамику, и при снижении ниже 100 рублей за доллар возникнет дополнительный психологический драйвер», — отметил собеседник издания. В марте 2022 года Евросоюз в рамках санкционной деятельности в отношении России из-за спецоперации на Украине принял решение отключить от SWIFT ряд российских банков. В июне от платежной системы отключили Сбербанк. Россия создала собственную платежную систему, к которой подключились десятки стран.

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Прогноз курса доллара Эксперт отметил, что нет особого смысла бежать и покупать валюту, если нет конкретной цели. Не стоит ждать и укрепления рубля, ориентироваться стоит на текущую картину дня. «Валютный рынок сейчас достаточно волатилен, и сегодня курс доллара может быть 99 рублей, завтра он может быть 95, послезавтра он может быть опять 100-105. В этом смысле ориентироваться на текущий курс сильно не стоит, то есть я бы здесь ориентировался на диапазон 95-105, в котором мы, скорее всего, видим колебания валюты в ближайший месяц», — дал прогноз эксперт.

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Если геополитическая повестка будет более позитивной, если по Украине произойдет положительный для России сдвиг, то имеет смысл обратить внимание на рублевые активы, инвестиции в недвижимость и российский бизнес. Это станет более привлекательным, когда начнут снижаться риски дальнейшего ужесточения ситуации на Украине.

«Если эти риски начнут снижаться, то конечно рубль будет пользоваться большим спросом, можем вполне видеть плавное укрепление рубля в сторону даже 80 рублей за американский доллар» Артем Назаров

О серьезном укреплении рубля говорить рано, добавил эксперт. Переговоры могут длиться месяцами, в этот период волатильность на валютных рынках сохранится.