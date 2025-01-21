Курс доллара на Forex ICE упал ниже 100 рублей впервые с декабря

Курс доллара на международном рынке Forex ICE опустился ниже 100 рублей впервые с 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов .

Согласно этим данным, курс «„американца“ на рынке снизился на 1,006% и опустился до 99,98 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко заявил, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа доллар может подорожать до 115 рублей. По его прогнозу, американская валюта может расти до двух месяцев.

Финансист Александр Лосев в беседе с 360.ru отмечал, что курс доллара действительно может увеличиться, но только если Трамп начнет торговые войны, однако такое развитие событий грозит проблемами для самой Америки. Он также напомнил, что на фоне токсичности доллара приоритетной валютной парой у россиян является юань-рубль.