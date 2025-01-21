Экономист Беляев: в 2025 году рубль будет дешеветь по отношению к доллару
Укрепление российской валюты следует считать не более чем конъюнктурным колебанием. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
По мнению эксперта, укрепление может быть спровоцировано спекуляциями на валютном рынке. В долгосрочном же аспекте Россию, напротив, ожидает ослабление рубля.
«Курс валюты зависит от общего состояния экономики, национальной валюты. У нас на будущий год предполагаются темпы роста не выше 2% по прогнозам Центробанка», — сказал экономист.
Беляев сделал прогноз, что в 2025 году рубль будет постепенно дешеветь по отношению к доллару.
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