Доллар рухнул после инаугурации Трампа
Стоимость доллара упала ниже 101 рубля после инаугурации Трампа
Стоимость американского доллара упала до 100,9971 рублей после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт Investing.com.
Доллар США резко упал и по отношению к другим мировым валютам. Это произошло после сообщений о том, что Дональд Трамп намерен отложить введение торговых пошлин — политик обещал прибегнуть к таким мерам сразу после присяги.
По сведениям Investing.com, Трамп планирует опубликовать обширный меморандум по случаю своей инаугурации. В документе американский лидер предпишет федеральным агентствам изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем и континентальными соседями Америки.
Кроме того, новая администрация Белого дома все еще ведет дебаты о том, как выполнить предвыборные обещания Трампа о введении высоких пошлин на импорт из стран-конкурентов, таких как Китай.
Ранее финансист Лосев в беседе с 360.ru допускал, что доллар после инаугурации Трампа вырастет. Однако подчеркивал, что такая ситуация на рынке в любом случае продержится недолго. Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко прогнозировал подорожание валюты до 115 рублей.