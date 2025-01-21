Тарифы вместо санкций. Трамп высказался об отношениях с Россией

Трамп заявил, что предпочтет тарифы санкция для влияния на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию тарифы вместо санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — заявил Трамп в ответ на вопрос о перспективах сохранения антироссийских санкций.

Трамп будет вести жесткую и двойственную экономическую политику в отношении России, заявил российский промышленный эксперт. Не исключены новые санкции. Слова Трампа о «золотом веке» США означают, что он намерен усиливать американское влияние в мировой экономике.

После инаугурации Трампа курс доллара по отношению ко многим иностранным валютам рухнул. Это произошло после сообщения, что новый президент намерен отложить введение торговых пошлин.