Пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Что изменится в 2025 году

Пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения вступит в действие в России с 1 января 2025 года. Это крупнейшее за последние два десятилетия изменения в налоговой системе, и власти уверяют, что поправки в закон способствуют справедливому распределению налоговой нагрузки в зависимости от уровня дохода. 360.ru собрал все, что известно о нововведении: кого оно коснется и как рассчитать сумму подоходного налога.

Что такое НДФЛ Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это прямой подоходный налог, который платят физические лица. Его сумма исчисляется в процентах от дохода. Доходом считается не только заработная плата или процент с инвестиций, это любая материальная выгода, в том числе и в натуральной форме. Например, выплата части урожая работникам или выигрыш техники в маркетинговой акции. Подоходный налог платят не только граждане России, но и резиденты. Если иностранец работает в России, проживает на территории страны более 183 дней в течение 12 месяцев, он тоже платит НДФЛ.

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Что такое прогрессивная шкала налогов и как она изменится в 2025 Прогрессивная шкала налогов означает увеличение ставки налогов в зависимости от суммы дохода. Чем выше размер облагаемой базы, тем выше процент налоговой ставки. Сейчас налоговая шкала состоит из двух ступеней: налог с доходов до пяти миллионов рублей в год составляет 13%, с превышением — 15%. С 1 января 2025 года ступеней будет пять, от 13% до 22%. Увеличенную ставку будут применять к величине превышения лимита. Доход с начала года Средний доход в месяц Ставка НДФЛ До 2 400 000 ₽ включительно До 200 000 ₽ включительно 13% 2 400 001—5 000 000 ₽ 200 001—416 700 ₽ 15% 5 000 001—20 000 000 ₽ 416 701—1 670 000 ₽ 18% 20 000 001—50 000 000 ₽ 1 670 001—4 170 000 ₽ 20% Свыше 50 000 001 ₽ Свыше 4 170 001 ₽ 22%

Какие доходы облагаются новыми ставками НДФЛ в 2025 году Налог на доходы физических лиц платят со всех доходов, но пятиступенчатую шкалу будут применять к отдельным видам денежных поступлений: Трудовые договоры — зарплата, премия, отпускные, больничные; Гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг; Сдача жилья в аренду; Выигрыш в лотерею; Доходы инвестиционных товариществ; Доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) также будет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ.

Фото: РИА «Новости»

Какие доходы не облагаются новыми ставками НДФЛ в 2025 году Пассивный доход В понятие пассивного дохода входит прибыль от: продажи недвижимости;

продажи долей в бизнесе и дивидентов;

операций с ценными бумагами;

операций с цифровыми финансовыми активами;

операций репо с ценными бумагами;

операций займа ценными бумагами;

процентов по вкладам и счетам в российских банках;

выплат по договорам страхования;

негосударственных пенсий. Для доходов до 2,4 миллиона рублей с начала года ставка составит 13%, свыше означенной суммы — 15%.

Фото: РИА «Новости»

Доходы участников СВО Нововведение не коснется доходов участников спецоперации, полученных за участие в военных действиях на Украине. Военнослужащие будут платить 13% подоходного налога для выплат до пяти миллионов рублей, и 15% — с превышением. Эти условия коснутся: контрактников;

мобилизованных;

сотрудников Росгвардии, ОВД, ФСБ, в том числе работающих на примыкающих к зоне СВО территориях;

военнослужащих спасательных воинских формирований;

сотрудников СК, федеральной противопожарной службы;

сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения;

прокуроров. «Северные» выплаты Поправки в налоговый закон не коснутся надбавок и районных коэффициентов за работу на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях. Эти доходы будут формировать в отдельную налоговую базу. Ставки для нее останутся на уровне 2024 года — 13% до пяти миллионов рублей и 15% с превышением. Доходы предпринимателей и самозанятых Предпринимателей на упрощенной системе, патентной системе налогообложения и самозанятых также не коснется прогрессивная пятиступенчатая шкала налогообложения. Эти категории граждан платят налог с профильных доходов по своему спецрежиму.

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Как можно уменьшить НДФЛ НДФЛ можно уменьшить с помощью налоговых вычетов. На данный момент в России шесть типов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, вычеты по сделкам с ценными бумагами и производными инструментами, профессиональные. Например, часть денег можно вернуть за лечение зубов, оплату образования детей, обучение в автошколе, после покупки квартиры. В 2025 году вычеты на детей вырастут в два раза, а также добавится новый вычет для сдавших нормативы ГТО. Стандартный вычет на детей составит: на второго ребенка — 2800 рублей в месяц,

на третьего и каждого последующего — 6000 рублей в месяц,

на ребенка-инвалида — 12 000 рублей в месяц. Лимит годового дохода для применения стандартного вычета также вырастет с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Стандартный вычет для россиян, сдавших нормы ГТО, составит 18 тысяч рублей за значок ГТО и диспансеризацию.

Фото: РИА «Новости»

Как изменялась ставка НДФЛ Ставка налога за свою историю претерпела множество изменений, но практически всегда зависела от уровня дохода. Впервые налог на доход ввели в 1812 году, ставка была прогрессивной и варьировалась от одного до 10%. Не облагаемым налогом минимум составлял 500 рублей. Для сравнения, двухкомнатная квартира в Санкт-Петербург в тот момент стоила 250 рублей. Во времена существования СССР ставки налога часто менялись, были попытки его отменить. Долгое время НДФЛ рассчитывался исходя из доходов за шесть месяцев, но всегда его ставка варьировалась в зависимости от суммы дохода. В декабре 1991 года приняли закон Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц». Его отличительной чертой стал переход к исчислению налога исходя из совокупного годового дохода. Ставка рассчитывалась по прогрессивной шкале, и ее величина менялась ежегодно. Фиксированная ставка налога в 13% по основным категориям дохода появилась в 2001 году. Величина налога не зависела от уровня дохода, также отсутствовал минимальный не облагаемый налогом размер дохода.

Фото: РИА «Новости»

Прогрессивную шкалу налогообложения предложил президент России Владимир Путин в июне 2020 года в своем обращении к россиянам. В сентябре правительство внесло на рассмотрение ГД законопроект об увеличении налога для доходов более пяти миллионов рублей в год. В ноябре закон подписал глава государства. Документ устанавливал прогрессивную шкалу налоговой ставки с 1 января 2021 года. В 2021 и 2022 годах действовал переходный период. С 2023 года она действует в отношении совокупности доходов. В феврале 2024 года Путин предложил модернизировать систему налогообложения для справедливого распределения налогового бремени. Правительство внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму в июне 2024 года. Принятые поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.