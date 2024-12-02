Юрист Вишневская: с 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий новую семейную выплату малообеспеченным гражданам

В 2025 году в России вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для малообеспеченных граждан. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.
Речь идет о так называемом кешбэке в размере 7%, который семьи с детьми смогут получить из 13% уплаченного за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Еще эту сумму называют «налоговым кешбэком», написал«Ридус».
Специалист отметила, что воспользоваться льготой смогут родители, у которых есть двое и более детей в возрасте до 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. Выплату предоставляет Социальный фонд после предъявления справки НДФЛ.
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