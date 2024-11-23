Сегодня 21:22 Москвичка разбогатела после победы в лотерее. В чем секрет ее успеха? Психолог Валуева: выиграть в лотерею можно через установку внутренних правил 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Вышедшая за медом москвичка стала миллионером — женщина выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Секретом успеха она назвала собственную магию чисел и наличие личных талисманов. Стоит ли полагаться на удачу в надежде быстро обогатиться и кому везет в подобных розыгрышах — в материале 360.ru.

Как работают лотереи в России

Все лотереи в России с 2014 года государственные. Взять розыгрыши под контроль власти решили, потому что раньше организаторы занижали или подтасовывали результаты, а также всячески уклонялись от уплаты налогов.

В российской структуре лотерей три звена. Организаторами розыгрышей выступают Министерство спорта и Министерство финансов. Они согласовывают правила, а также заключают контракты с частными компаниями-операторами.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас их в Росси две — «Спортлото» и «Государственные спортивные лотереи». Они отвечают за проведение розыгрышей и печать билетов. Третьим и последним звеном в этом списке являются распространители, которые занимаются продажей лотерейных купонов и выплачивают деньги победителям после уплаты налога. Крупнейший среди них — компания «Столото».

Все лотереи делятся на две части. Первая из них — тиражная, в которой разыгрывают собранный после продажи всех билетов призовой фонд.

Фото: Pixabay

К таким видам лотерей относится, к примеру, «Русское лото», где специальное устройство — лототрон — перемешивает шарики с номерами, в хаотичном порядке выпадающими в специальную трубку. Чем больше номеров угадал покупатель билета, тем крупнее его выигрыш.

По правилам некоторых лотерей, количество разыгрываемых и угадываемых чисел четко определено в самом названии: «Спортлото „4 из 20“», «Спортлото „5 из 36“» и другие.

Фото: РИА «Новости»

Второй тип лотерей — бестиражные или моментальные. Это означает, что покупатель билета сразу же может узнать, выиграл или нет. Для этого достаточно стереть защитный слой или вскрыть специальный конверт, в котором находится билет. Такие купоны продают в специальных киосках. К этому виду лотерей относятся «Веселые старты», «Узоры на льду», «Вершины успеха» и «Поехали!», а также «Миллионер», в которой вышедшая за медом москвичка выиграла 100 миллионов рублей.

Кто и сколько зарабатывает на лотереях?

Весь заработок от лотерей формируется за счет покупки билетов. Половина или чуть больше идет на создание призового фонда.

Остальные средства переходят государству и частным компаниям, которые отчисляют еще 10% от разницы между выручкой и призовым фондом.

Фото: Pixabay

Кроме того, выигрыши размером от четырех тысяч до пяти миллионов рублей облагают налогом в 13%. Если полученная победителем сумма выше, то ему придется отдать государству 15% от суммы выигрыша. Правительство полученные средства направляет на финансирование спортивных объектов. Так, в 2022 году государственный бюджет за счет лотерей пополнился на 2,9 миллиарда рублей.

Можно ли выиграть в лотерею: насколько это реально?

Обмана в лотерее нет, и шанс выиграть деньги существует, но очень маленький. Для тиражных лотерей необходимо угадать как можно большее количество чисел и рассчитывать на то, что другие участники не сделали то же самое.

К примеру, по правилам лотереи необходимо угадать пять чисел, которые выпадут во время розыгрыша. Шансы на это крайне небольшие.

Фото: РИА «Новости»

Конечно, можно купить сразу огромное количество билетов, в которых выбрать различные комбинации из пяти разных цифр. Но необходимо для начала просчитать: покроет ли выигрыш затраты после уплаты налогов? В моментальных лотереях все проще: выиграл человек или нет, он узнает моментально. Но в этом случае речь идет, скорее, об удачном совпадении. Хотя внезапно ставшая миллионером москвичка так не считает и верит, что сработала ее система.

Пришла за медом, ушла миллионером

Покупка билета моментальной лотереи «Миллионер» обогатила жительницу Москвы Екатерину. В пресс-службе «Столото» рассказали, что женщина уже несколько лет покупала билеты. Особенно ей понравился дизайн купонов «Миллионер», поэтом чаще всего москвичка брала их и уже выигрывала 20 тысяч и 200 тысяч рублей. Билет с суперпризом Екатерина купила практически случайно, когда пошла в торговый центр за медом. Когда проходила мимо знакомой точки по продаже билетов, решила испытать свою удачу.

Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов. Увидела первые 5 000 000 рублей! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы. Екатерина победитель лотереи

Москвичка призналась, что при покупке билетов всегда обращает внимание на их номера и ищет «свое» число, которое рассчитала из суммы даты рождения. Назвать его женщина отказалась, но добавила, что также верит в удачу, которую ей приносят талисманы. «С недавних пор мой талисман — наклейка на телефон в виде золотой птички <…> Еще на растущую луну для привлечения богатства раскладываю монеты по углам квартиры. Также дома есть копилка-башмачок, а в ней — ложка-загребушка», — поделилась Екатерина.

Фото: Pxhere

Она добавила, что на выигранные деньги намерена купить жилье детям и сделает подарок продавщице, которая отдала ей счастливый билет. Также женщина призналась, что мечтает о собственном доме с садом и огородом.

Пока это самый крупный выигрыш в моментальной лотерее в 2024 году, но не единственный. Житель Нижнего Новгорода забрал 35 миллионов рублей, купив билет «Столото», 30 миллионов рублей досталось жителю Омска с билетом «Русское лото», по 24 миллиона рублей — жителям Санкт-Петербурга и Новосибирска в моментальной лотерее «24 Карата».

Внутренние правила для достижения успеха

Выигравшая в лотерею москвичка сформировала для себя внутренние правила, на которые опиралось ее подсознание, что привело победительницу лотереи к желаемой цели. Это работает для каждого человека, но правила носят индивидуальный характер и требуют правильных формулировок. Об этом 360.ru рассказала психолог, психотерапевт и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Она пояснила, что правилом для выигрыша в лотерею для москвички стали числа, на которые та ориентировалась. «Совсем не факт, что именно числовой порядок сработал, но ей помогла вера. Это вид позитивной психотерапии, которая помогает достичь желаемого результата», — рассказала Валуева.

Фото: Pxhere

Психолог добавила, что при формулировке внутренних правил нужно задавать конкретную цель: не просто желать стать богатым, а, к примеру, «заработать миллион за три года». Мозг, по ее словам, лучше воспринимает конкретные цели, чтобы выйти на путь к их достижению.

При формулировке правил лучше представлять себе, что желание уже сбылось. Важно избегать слова «хочу», потому что оно фокусирует внимание на отсутствии и недостатке. Нужно создать позитивное восприятие, которое мотивирует действовать, а не ждать. Анастасия Валуева психолог, психотерапевт

Собеседница 360.ru посоветовала избегать частиц «не» при формировании желания, потому что негативные формулировки подсознательно могут притягивать то, чего человек хочет избежать.

Фото: Pxhere

Цель лучше всего визуализировать, представить, что желание уже сбылось, и запомнить свое эмоциональное состояние, чтобы подстегнуть мотивацию к действию. Все эти факторы создадут внутренний якорь и четко определят цель, к которой требуется идти, подчеркнула специалист.

Если цель очень большая, то ее требуется разделить на этапы. Например, начать изучать язык, получить небольшую должность в желаемой компании, чтобы строить карьеру. Когда мы создаем план действий, это уменьшает тревогу из-за масштабности цели. Анастасия Валуева

Она добавила, что во время реализации желания главное не потерять позитивный настрой и благодарить мир за возможности, которые появляются. Такое отношение повышает уверенность и увеличивает количество шансов. Психолог подчеркнула, что реализация мечты — это, прежде всего, работа, поэтому к ней нужно подходить с хорошим настроем и верой в то, что успех придет. Такая комбинация помогает в реализации всех поставленных целей.

Фото: Pxhere

Помощь высших сил для выигрыша в лотерею Выигрыш москвички в лотерею — это распоряжение высших сил, которые так решили. Никакие ритуалы или талисманы в этом помочь не могут. Об этом 360.ru заявил эзотерик Сергей Шмелев. Он добавил, что для победы в любом деле важен вопрос личной ментальной энергии человека, потому что она притягивает к себе богатство, успех и удачу. Для реализации желания нужно постоянно работать над собой, представлять цель своей мечты и направлять эту энергию в космос. «Если накопить в себе такую силу то за счет нее можно притянуть удачу, выигрыш в лотерею, новую работу. Но делать это нужно систематически», — заявил Шмелев.

По мнению эзотерика, в магазине, где москвичка купила выигрышный билет, она оказалась не просто так. Высшие силы привели ее к нужному месту, чтобы женщина прошла какое-то испытание.

Если человек неожиданно получил огромное состояние, есть риск, что он потеряет что-то более ценное, если неправильно распорядится деньгами. Сергей Шмелев эзотерик

Он пояснил, что часть средств победительница лотереи может оставить себе и своим близким, но также ей стоит подумать о благотворительности, чтобы деньги стали заслуженными. Эзотерик отметил, что это касается не только денег, но и других неожиданных хороших вещей. В качестве примера Шмелев привел случайно встреченную любовь. Такие пары должны становиться образцом для тех, у кого возникли сложности в отношениях. Тогда удача продолжит оставаться на стороне счастливчика, и никаких плохих испытаний человек не получит.