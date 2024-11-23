Москвичка разбогатела после победы в лотерее. В чем секрет ее успеха?
Психолог Валуева: выиграть в лотерею можно через установку внутренних правил
Вышедшая за медом москвичка стала миллионером — женщина выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Секретом успеха она назвала собственную магию чисел и наличие личных талисманов. Стоит ли полагаться на удачу в надежде быстро обогатиться и кому везет в подобных розыгрышах — в материале 360.ru.
Как работают лотереи в России
Все лотереи в России с 2014 года государственные. Взять розыгрыши под контроль власти решили, потому что раньше организаторы занижали или подтасовывали результаты, а также всячески уклонялись от уплаты налогов.
В российской структуре лотерей три звена. Организаторами розыгрышей выступают Министерство спорта и Министерство финансов. Они согласовывают правила, а также заключают контракты с частными компаниями-операторами.
Сейчас их в Росси две — «Спортлото» и «Государственные спортивные лотереи». Они отвечают за проведение розыгрышей и печать билетов.
Третьим и последним звеном в этом списке являются распространители, которые занимаются продажей лотерейных купонов и выплачивают деньги победителям после уплаты налога. Крупнейший среди них — компания «Столото».
Все лотереи делятся на две части. Первая из них — тиражная, в которой разыгрывают собранный после продажи всех билетов призовой фонд.
К таким видам лотерей относится, к примеру, «Русское лото», где специальное устройство — лототрон — перемешивает шарики с номерами, в хаотичном порядке выпадающими в специальную трубку. Чем больше номеров угадал покупатель билета, тем крупнее его выигрыш.
По правилам некоторых лотерей, количество разыгрываемых и угадываемых чисел четко определено в самом названии: «Спортлото „4 из 20“», «Спортлото „5 из 36“» и другие.
Второй тип лотерей — бестиражные или моментальные. Это означает, что покупатель билета сразу же может узнать, выиграл или нет. Для этого достаточно стереть защитный слой или вскрыть специальный конверт, в котором находится билет. Такие купоны продают в специальных киосках.
К этому виду лотерей относятся «Веселые старты», «Узоры на льду», «Вершины успеха» и «Поехали!», а также «Миллионер», в которой вышедшая за медом москвичка выиграла 100 миллионов рублей.
Кто и сколько зарабатывает на лотереях?
Весь заработок от лотерей формируется за счет покупки билетов. Половина или чуть больше идет на создание призового фонда.
Остальные средства переходят государству и частным компаниям, которые отчисляют еще 10% от разницы между выручкой и призовым фондом.
Кроме того, выигрыши размером от четырех тысяч до пяти миллионов рублей облагают налогом в 13%. Если полученная победителем сумма выше, то ему придется отдать государству 15% от суммы выигрыша.
Правительство полученные средства направляет на финансирование спортивных объектов. Так, в 2022 году государственный бюджет за счет лотерей пополнился на 2,9 миллиарда рублей.
Можно ли выиграть в лотерею: насколько это реально?
Обмана в лотерее нет, и шанс выиграть деньги существует, но очень маленький. Для тиражных лотерей необходимо угадать как можно большее количество чисел и рассчитывать на то, что другие участники не сделали то же самое.
К примеру, по правилам лотереи необходимо угадать пять чисел, которые выпадут во время розыгрыша. Шансы на это крайне небольшие.
Конечно, можно купить сразу огромное количество билетов, в которых выбрать различные комбинации из пяти разных цифр. Но необходимо для начала просчитать: покроет ли выигрыш затраты после уплаты налогов?
В моментальных лотереях все проще: выиграл человек или нет, он узнает моментально. Но в этом случае речь идет, скорее, об удачном совпадении. Хотя внезапно ставшая миллионером москвичка так не считает и верит, что сработала ее система.
Пришла за медом, ушла миллионером
Покупка билета моментальной лотереи «Миллионер» обогатила жительницу Москвы Екатерину. В пресс-службе «Столото» рассказали, что женщина уже несколько лет покупала билеты. Особенно ей понравился дизайн купонов «Миллионер», поэтом чаще всего москвичка брала их и уже выигрывала 20 тысяч и 200 тысяч рублей.
Билет с суперпризом Екатерина купила практически случайно, когда пошла в торговый центр за медом. Когда проходила мимо знакомой точки по продаже билетов, решила испытать свою удачу.
Сначала купила три с любимым дизайном «Миллионер»: два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов. Увидела первые 5 000 000 рублей! Уже была в приятном шоке. Продолжила стирать оставшиеся поля, и мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы.
Екатерина
победитель лотереи
Москвичка призналась, что при покупке билетов всегда обращает внимание на их номера и ищет «свое» число, которое рассчитала из суммы даты рождения. Назвать его женщина отказалась, но добавила, что также верит в удачу, которую ей приносят талисманы.
«С недавних пор мой талисман — наклейка на телефон в виде золотой птички <…> Еще на растущую луну для привлечения богатства раскладываю монеты по углам квартиры. Также дома есть копилка-башмачок, а в ней — ложка-загребушка», — поделилась Екатерина.
Она добавила, что на выигранные деньги намерена купить жилье детям и сделает подарок продавщице, которая отдала ей счастливый билет. Также женщина призналась, что мечтает о собственном доме с садом и огородом.
Пока это самый крупный выигрыш в моментальной лотерее в 2024 году, но не единственный. Житель Нижнего Новгорода забрал 35 миллионов рублей, купив билет «Столото», 30 миллионов рублей досталось жителю Омска с билетом «Русское лото», по 24 миллиона рублей — жителям Санкт-Петербурга и Новосибирска в моментальной лотерее «24 Карата».
Внутренние правила для достижения успеха
Выигравшая в лотерею москвичка сформировала для себя внутренние правила, на которые опиралось ее подсознание, что привело победительницу лотереи к желаемой цели. Это работает для каждого человека, но правила носят индивидуальный характер и требуют правильных формулировок. Об этом 360.ru рассказала психолог, психотерапевт и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.
Она пояснила, что правилом для выигрыша в лотерею для москвички стали числа, на которые та ориентировалась.
«Совсем не факт, что именно числовой порядок сработал, но ей помогла вера. Это вид позитивной психотерапии, которая помогает достичь желаемого результата», — рассказала Валуева.
Психолог добавила, что при формулировке внутренних правил нужно задавать конкретную цель: не просто желать стать богатым, а, к примеру, «заработать миллион за три года». Мозг, по ее словам, лучше воспринимает конкретные цели, чтобы выйти на путь к их достижению.
При формулировке правил лучше представлять себе, что желание уже сбылось. Важно избегать слова «хочу», потому что оно фокусирует внимание на отсутствии и недостатке. Нужно создать позитивное восприятие, которое мотивирует действовать, а не ждать.
Анастасия Валуева
психолог, психотерапевт
Собеседница 360.ru посоветовала избегать частиц «не» при формировании желания, потому что негативные формулировки подсознательно могут притягивать то, чего человек хочет избежать.
Цель лучше всего визуализировать, представить, что желание уже сбылось, и запомнить свое эмоциональное состояние, чтобы подстегнуть мотивацию к действию. Все эти факторы создадут внутренний якорь и четко определят цель, к которой требуется идти, подчеркнула специалист.
Если цель очень большая, то ее требуется разделить на этапы. Например, начать изучать язык, получить небольшую должность в желаемой компании, чтобы строить карьеру. Когда мы создаем план действий, это уменьшает тревогу из-за масштабности цели.
Анастасия Валуева
Она добавила, что во время реализации желания главное не потерять позитивный настрой и благодарить мир за возможности, которые появляются. Такое отношение повышает уверенность и увеличивает количество шансов.
Психолог подчеркнула, что реализация мечты — это, прежде всего, работа, поэтому к ней нужно подходить с хорошим настроем и верой в то, что успех придет. Такая комбинация помогает в реализации всех поставленных целей.
Помощь высших сил для выигрыша в лотерею
Выигрыш москвички в лотерею — это распоряжение высших сил, которые так решили. Никакие ритуалы или талисманы в этом помочь не могут. Об этом 360.ru заявил эзотерик Сергей Шмелев.
Он добавил, что для победы в любом деле важен вопрос личной ментальной энергии человека, потому что она притягивает к себе богатство, успех и удачу. Для реализации желания нужно постоянно работать над собой, представлять цель своей мечты и направлять эту энергию в космос.
«Если накопить в себе такую силу то за счет нее можно притянуть удачу, выигрыш в лотерею, новую работу. Но делать это нужно систематически», — заявил Шмелев.
По мнению эзотерика, в магазине, где москвичка купила выигрышный билет, она оказалась не просто так. Высшие силы привели ее к нужному месту, чтобы женщина прошла какое-то испытание.
Если человек неожиданно получил огромное состояние, есть риск, что он потеряет что-то более ценное, если неправильно распорядится деньгами.
Сергей Шмелев
эзотерик
Он пояснил, что часть средств победительница лотереи может оставить себе и своим близким, но также ей стоит подумать о благотворительности, чтобы деньги стали заслуженными.
Эзотерик отметил, что это касается не только денег, но и других неожиданных хороших вещей. В качестве примера Шмелев привел случайно встреченную любовь. Такие пары должны становиться образцом для тех, у кого возникли сложности в отношениях. Тогда удача продолжит оставаться на стороне счастливчика, и никаких плохих испытаний человек не получит.