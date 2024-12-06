Поддержка участников СВО в Подмосковье. Какие льготы по налогам и в образовании положены бойцам

Участников СВО обеспечивают всеми видами социальной, психологической и медицинской помощи. Они получают разовые и регулярные выплаты, привилегии и многое другое. Каждую неделю 360.ru рассказывает об отдельных формах льгот. В этом материале — об освобождении от уплаты налогов, помощи с образованием и о поддержке при инвалидности.

Льготы в образовании Участники СВО получают поддержку при обучении. Так, прохождение службы учитывают при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ, его считают индивидуальным достижением. Принявшие участие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на свободные бюджетные места, если у них нет задолженностей. Кроме того, бойцы имеют право на зачисление в высшие учебные заведения по квоте.

Фото: Медиасток.рф

Льготы действуют и в сфере среднего профессионального образования. Так, абитуриентов зачисляют независимо от результатов обучения в школе. При увольнении со службы участники спецоперации могут бесплатно освоить одну из востребованных профессий, а также пройти обучение за счет работодателя. Кроме того, по поручению президента в этом году стартовала программа «Время героев», по которой участники СВО могут пройти обучение для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти. Их учат методам управления, командной работе и личностному развитию.

Особые условия в сфере образования создали и для семей военнослужащих. Так, они могут зачислить детей в сад без очереди, а школьников обеспечивают горячим питанием. Детям также выдают путевки в лагерь «Литвиново» и предоставляют бесплатное посещение кружков и секций. Налоговые льготы Бойцы освобождаются от уплаты НДФЛ за средства и имущество, полученные безвозмездно в связи с прохождением службы, а также за полученный доход из-за прекращения договора займа. Участников СВО освобождают от НДФЛ за материальную помощь от работодателя, а семьи погибших не платят налог по полученной поддержке.

Фото: Медиасток.рф

Льготу предоставляют и по налогу на имущество физических лиц. Так, государство платит за один объект налогообложения военнослужащего каждого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности. От налога также освобождается один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.

При замене паспорта, а также водительского удостоверения участники СВО не платят госпошлину. Поддержка при получении инвалидности Получившим инвалидность участникам спецоперации предоставляют ежемесячную компенсацию. Размер выплаты составляет 22,9 тысячи рублей при первой группе, 11,4 тысячи рублей — при второй и 4,5 тысячи — при третьей. При этом сумма будет ежегодно индексироваться. Инвалидам также доступны страховые выплаты размером от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сумма зависит от тяжести полученного ранения.

Бойцам предоставляют и региональную поддержку. Это ежемесячная выплата от шести до 7,6 тысячи рублей, дополнительное пенсионное обеспечение размером одну тысячу рублей, а также путевки в санатории и оплата проезда к месту лечения. Кроме того, инвалиды получают паллиативную помощь, необходимые средства реабилитации, лекарства, отпуск в любое удобное время. Им также помогают адаптировать жилье под новые потребности.

Фото: Медиасток.рф

Записаться на военную службу можно через «Госуслуги». Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77 Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.