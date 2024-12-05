Предпринимателям в Подольске рассказали о налоговой реформе в 2025 году

В администрации Подольска прошла конференция для предпринимателей «Налоговая реформа». Представителям бизнеса рассказали об изменениях, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Представители налоговой объяснили предпринимателям, как изменится российское законодательство и что делать, чтобы адаптироваться к ним.

«Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, чтобы предприниматели могли управлять ситуацией и выстраивали стратегию ведения бизнеса с учетом вызовов текущих и будущих», — сказала председатель подольского местного отделения «Опоры России» Татьяна Яковлева.

С 1 января увеличится налог на прибыль. Теперь будет пять стандартных ставок по НДФЛ вместо действующих двух. Также ввели налог на добавленную стоимость для упрощенной системы обложения. Предпринимателям также рассказали про амнистию на дробление бизнеса, если юридическое лицо добровольно пересчитает и доплатит налоги.

Организаторы конференции — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и консалтинговый центр при поддержке Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области.

С налоговой реформой можно ознакомиться по ссылке.

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