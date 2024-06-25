Сегодня 23:07 Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют? Экономист Петрова: пенсии будут индексировать на уровень инфляции 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Деньги

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Пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. Как впоследствии будут индексировать выплаты, и с чем это связано — в материале 360.ru

«Закон Путина» Депутаты 25 июня в первом чтении рассмотрели «закон Путина» — проект об индексации пенсий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым вызовам, несмотря на санкции. По его словам, в случае принятия законопроекта с 1 февраля пенсии будут ежегодно повышаться. «Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры», — подчеркнул спикер ГД. Инициатором проекта стал президент Владимир Путин. Российский лидер назвал индексацию пенсий справедливым решением. Идею поддержали в правительстве. Индексацию выплат неработающим и работающим пенсионерам проведут одновременно, сообщила финансовый советник Юлия Хайдер. Она добавила, что выплату к страховой пенсии с учетом индексации пенсионеры получат только после увольнения — тогда размер выплаты пересчитают.

Фото: Pxhere

Что конкретно будут индексировать С 2025 года повышение страховых пенсий станут осуществлять дважды, рассказала 360.ru предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. «Индексация с 1 февраля каждого года по уровню фактической инфляции, и с 1 апреля — индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента. Вопрос: что же конкретно будут индексировать? Потому что непосредственно страховая пенсия состоит из трех частей», — отметила специалист. Первая часть представляет собой страховую, размер которой зависит от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Именно их обещают индексировать с 1 апреля, объяснила эксперт.

Но его (коэффициент — прим. ред.) и так индексируют. Например, в 2023 году стоимость одного коэффициента была 123 рубля 86 копеек. А с 2024 года — 133 рубля, пять копеек. Просто прибавили 7,5% инфляции. Светлана Петрова экономист

Вторая часть — это фиксированная выплата к страховой пенсии, она ни от чего не зависит. В 2024 году выплату предоставляли каждому пенсионеру, получающему пенсию по старости. Ее размер составил 8134,88 рубля. «Вполне вероятно, что речь идет как раз об этой сумме, что с 1 февраля каждого года вот эта фиксированная выплата тоже же будет корректироваться на уровень инфляции. Там есть еще у нас в трудовой пенсии по возрасту накопительная часть, но про накопительную часть здесь вообще речи не идет», — добавила эксперт.

Фото: Pxhere

От чего зависит индексация пенсий В недавнем послании Владимир Путин поставил задачу к 2030 году поднять минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей, напомнила Петрова. По этой простой причине пенсия будет расти. «Все равно пенсия будет расти. <…> Хотя пенсия и МРОТ прямо друг с другом не связаны, но увеличение МРОТ предполагает увеличение отчислений в Социальный фонд России, которые делают работодатели. Соответственно, сами работники будут зарабатывать больше индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметила эксперт. В связи с тем, что сотрудники заработают больше коэффициентов, а последние в свою очередь проиндексируют, пенсия вырастет. В какой именно части — нужно смотреть как минимум на уровень инфляции, заключила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Кого ждет рост пенсий С 1 июля 2024 года роста выплат следует ждать работающим пенсионерам, которые уволились в июне, тем, кому исполнится 80 лет и лицам, получившим первую группу инвалидности. «С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», — рассказала РИА «Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Российской газетой» уточнил, что пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, фиксированную выплату повысят на 100%. Получившим первую группу инвалидности предоставят доплату в размере 8134,88 рубля.