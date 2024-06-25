Работающие пенсионеры получат надбавку. Голикова раскрыла сумму индексации

Законопроект об индексации выплат неработающим пенсионерам приняли в первом чтении. Их повысят минимум на 1300 рублей, заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова. Ее процитировал «Интерфакс» .

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала она.

Повысить пенсии работающим пенсионерам предложил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024, сообщили «Известия». Нововведение коснется 7,87 миллиона россиян. В Госдуму 20 июня внесли законопроект о ежегодной индексации, начиная с 1 февраля 2025 года. Депутаты приняли его в первом чтении.