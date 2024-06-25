Володин рассказал о новом «законе Путина» по индексации пенсий

Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении «закон Путина» — законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым вызовам, несмотря на введенные против страны санкции.

Володин подчеркнул, что в случае принятия законопроекта с 1 февраля пенсии будут ежегодно повышаться и у работающих, и у ушедших на заслуженный отдых пенсионеров.

«Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», — указал спикер Госдумы.

Володин напомнил, что инициатором проекта был президент Владимир Путин. Глава государства назвал индексацию пенсий справедливым решением.

Ранее проект поддержало правительство. По словам финансового советника Юлии Хайдер, индексацию пенсий с 1 февраля работающим и неработающим пенсионерам проведут одновременно. Она подчеркнула, что выплату к страховой пенсии с учетом индексации пенсионеры получат только после увольнения — тогда размер пенсии пересчитают.