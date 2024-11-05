Больничный по-новому. Кто получит максимальное пособие

Максимальный размер больничного в России постепенно повысится с четырех до 6,8 тысячи рублей в день. Однако официального трудоустройства для получения таких денег недостаточно. 360.ru выяснил, кому положены выплаты и как оформить листок нетрудоспособности.

Что такое больничный Больничный лист, или листок нетрудоспособности, подтверждает временную нетрудоспособность сотрудника, пояснила 360.ru эксперт по вопросам налогообложения, основатель и руководитель бухгалтерской компании «Вектор» Ольга Толкачева. Этот документ является основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Получить его можно в организации с лицензией на медицинскую деятельность у доктора любой специализации, кроме врача скорой помощи.

Больничный лист выдается как при заболеваниях самого застрахованного лица, так и при необходимости ухода за больным членом семьи. Ольга Толкачева Эксперт по вопросам налогообложения

Основания для оформления больничного закреплены в федеральном законодательстве. Толкачева напомнила, что врач вправе открыть его в случае заболевания, травмы, стационарного лечения, декретного отпуска, усыновления ребенка младше трех месяцев, протезирования с учетом времени в пути, долечивания в санатории после выписки из больницы, необходимости ухода за больным, при карантине из-за контакта с инфицированным оспой, дифтерией, тифом и другими опасными заболеваниями. В 2024 году россияне начали получать больничные только в электронном виде. Работодатели узнают об открытии, продлении, закрытии или аннулировании больничных своих сотрудников от Социального фонда России. Оповещение происходит автоматически в онлайн-режиме. «Работники могут отслеживать информацию об электронном листе нетрудоспособности на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Соцфонда», — добавила Толкачева. Кто может взять больничный Открыть больничный могут не только россияне. Глава «Вектора» заявила, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в России или в период временного пребывания в стране, тоже могут оформить этот документ. Она уточнила, что для этого нужно быть участником системы обязательного соцстрахования.

Фото: РИА «Новости»

«Отмечу, что пособие могут получить в том числе работники по совместительству, сотрудники, трудящиеся на условиях неполного рабочего времени, работники с суммированным учетом рабочего времени», — сказала она. Для этого необязательно заключать трудовой договор. Сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору, и индивидуальные предприниматели тоже могут открыть больничный. В первом случае это возможно, если в 2023 году работодатель уплатил не менее 5652,22 рубля страховых взносов в СФР, а во втором — если предприниматель заключил договор о добровольном социальном страховании и до 31 декабря внес за себя страховой взнос в размере 6 696,22 рубля. Как рассчитывается больничный Размер пособия, по словам собеседницы 360.ru, зависит от стажа и среднего заработка. Если до болезни человек успел проработать меньше пяти лет, то ему положены 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, дольше восьми лет — 100%. Средний заработок рассчитывается делением суммы доходов за последние два календарных года на фиксированную величину 730.

Если вы заболели в течение 30 дней после увольнения, вы имеете право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности. Ольга Толкачева Эксперт по вопросам налогообложения

По-другому рассчитывается пособие по уходу за ребенком. В этом случае сумма зависит от его возраста и от того, проходил он лечение стационарно или амбулаторно. Например, за больничный с ребенком младше семи лет родитель получит получит пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка. «Размер больничного пособия не может быть меньше федерального МРОТ и не более суммы, рассчитанной из расчета предельной базы по социальным взносам в ФНС. К примеру, минимальная выплата за один день больничного при стаже более восьми лет будет составлять 632,61 рубля, а максимальная — 4039,73 рубля», — сообщила она. Предпринимателям положена выплата, рассчитанная на основе МРОТ — 19 242 рубля в 2024 году. Также на размере больничного скажется страховой стаж — период. Толкачева уточнила, что за один день болезни бизнесмен получит не больше 641,4 рубля. За отпуск по беременности и родам длиной 140 дней ИП получит примерно 88 тысяч рублей. Когда придут деньги Как отметила Толкачева, работодатель выплатит пособие лишь за первые три дня больничного. Остальное погасит Соцфонд в течение 10 рабочих дней после получения информации от работодателя.

Фото: РИА «Новости»

«Срок оплаты больничного работодателем — ближайший день выплаты зарплаты в организации», — сказала она. Повышение суммы больничного Максимальный размер больничного зависит от такого показателя, как предельная база — годовой заработок россиян, сообщила «Известиям» пресс-служба Минтруда. Он повышается ежегодно на темпы роста средней зарплаты. В 2024 году эта величина составила 2,2 миллиона рублей, а заболевшие работники получали до четырех тысяч рублей в сутки. По проекту бюджета Соцфонда, в 2025 году предельная база достигнет 2,8 миллиона рублей, в 2026 году — трех миллионов. Лимит больничного увеличится до 5,7 и 6,8 тысячи рублей соответственно. Таким образом, с финансовой точки зрения высокооплачиваемым специалистам болеть невыгодно. Для получения максимальной суммы больничного пособия в 2026 году нужно зарабатывать от 183 тысяч рублей в месяц в 2024 году и 233 тысяч в 2025 году при общем стаже больше восьми лет.