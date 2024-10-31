Сегодня 19:57 Папа может все что угодно? Отцы начали чаще уходить в декрет в России, в чем причина Депутат Милонов объяснил рост популярности мужских декретов в России 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Мужской декрет начал набирать популярность в России. В этом году число отцов, которые решили уйти в отпуск по уходу за ребенком, выросло на 10-30%. Чем обусловлен этот тренд, разбирался 360.ru.

Почему отцы начали чаще уходить в декрет Свежую статистику по декретам отцов опубликовал Mash. По данным Telegram-канала, чаще всего в такой отпуск начали уходить мужчины из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1700, рост +25% к прошлому году). На втором месте оказались нижегородцы (1500, +15%), за ними следуют жители Ростова-на-Дону (1318), четвертая строчка в рейтинге у Белгородской области, где в декрет ушли 929 отцов. В пятерку попала даже Чукотка (11 человек, +20%).

Фото: Freepik

Часть из тех, кто решил сидеть с ребенком в декрете, — бизнесмены на фрилансе. В офисе им находиться не обязательно, отсюда и решение о таком отпуске. По словам других отцов, дело было в зарплате: так как жены получают больше, так было более выгодно. Есть и те, кто говорит, что дело не в деньгах и не в графике, а им просто нравится нянчится с детьми. По данным Минтруда, общее количество отцов в декрете по всей стране составляет порядка 2-2,5% от всех родителей. И эта цифра, как отмечал РБК, не меняется минимум с 2018 года.

Интересно Право уйти в отпуск по уходу за ребенком появилось у отцов в России с 1 января 2007 года. Согласно Трудовому кодексу мать может взять такой отпуск сама, либо передать его отцу малыша, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну. Право уйти в отпуск по уходу за ребенком появилось у отцов в России с 1 января 2007 года. Согласно Трудовому кодексу мать может взять такой отпуск сама, либо передать его отцу малыша, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну.

Клубы для пап — что это такое? На фоне растущей популярности мужских декретов в стране стали появляться клубы для молодых пап — там обсуждают разные детские вопросы, делятся своим опытом, советами. Общаются участники и онлайн, и офлайн.

На создание таких комьюнити уже отреагировали в Госдуме. По мнению депутата Виталия Милонова (а он, к слову, многодетный отец), подобные клубы очень важно поддерживать, и задача эта должна стоять перед властями на местах.

Фото: РИА «Новости»

«Это отличная идея, ведь есть папы-первоходы, которые чувствуют некую неуверенность, а там есть обмен опытом. Я считаю, что муниципальные органы власти должны обеспечивать возможность таким клубам собираться и всячески их поддерживать», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. Чаще всего уходят в декрет петербуржцы

Отдельно Милонов отметил, что в число регионов-лидеров по мужским декретам попал Санкт-Петербург. Это, по его мнению, говорит о том, что в городе на Неве у женщин есть больше возможностей для реализации себя с профессиональной точки зрения. Ведь решение отправить в отпуск по уходу за ребенком мужа мать принимает, когда осознает, что так будет лучше в финансовом плане, добавил парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем, продолжил Милонов, статистика указывает и на то, что в стране есть «мужики слишком гуттаперчевые», которые хотят сидеть в офисах и заниматься торговлей, а вот трудиться на нормальных предприятиях у них желания нет. «Вот это плохо, таких не надо нам. Вот пошли бы на завод, 150 тысяч бы получали, а все хотят менеджерами быть среднего звена», — возмутился депутат.

Неважно, кто сидит с ребенком в декрете. Главное — это качество воспитания. У нас традиционно считается, что мальчика должен папа воспитывать, а девочку — мама. Но это неправильный подход. У меня, например, есть знакомые с серьезным прошлым эпохи становления рыночной экономики, все из себя такие брутальные, так вот, когда у них рождались девочки, они прямо преображались. Виталий Милонов

Что мешает отцам брать декретный отпуск Хотя число мужских декретов в России постепенно начало расти, говорить о том, что это устойчивый тренд пока не приходится, констатировал HR-эксперт Гарри Мурадян. И причина далеко не психологического, а экономического плана, ведь для большинства семей потеря зарплаты отца будет гораздо более болезненной.

«Помимо стереотипов, которые все равно рано или поздно начинают меняться, есть экономический фактор. На сегодняшний день разрыв в зарплате между мужчиной и женщиной на одинаковых должностях в среднем по рынку может составлять порядка 22%», — пояснил он в комментарии 360.ru.

Фото: Freepik

Кардинальное изменение картины с декретными отпусками, по оценке эксперта, станет возможным, когда этот разрыв начнет сокращаться сильнее и в конечном итоге станет нулевым, а, может быть, даже качнется в сторону женщин.

Интересно В начале 2023 года опрос портала SuperJob показал, что 43% российских мужчин ушли бы в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Из них 27% однозначно согласились бы на это, а 16% — с высокой долей вероятности. В то же время отмели вариант с декретом 57% женатых респондентов, причем 34% заявили, что абсолютно исключают для себя такой сценарий. В начале 2023 года опрос портала SuperJob показал, что 43% российских мужчин ушли бы в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Из них 27% однозначно согласились бы на это, а 16% — с высокой долей вероятности. В то же время отмели вариант с декретом 57% женатых респондентов, причем 34% заявили, что абсолютно исключают для себя такой сценарий.

А тот рост мужских декретных отпусков, который можно наблюдать сейчас, по мнению Мурадяна, обусловлен в том числе изменением общественных ценностей и стремлением к более равномерному распределению обязанностей в семье.

«Современный мужчина все чаще видит воспитание детей как естественную часть своей жизни, плюс это социальное равенство. Тем не менее факторы, которые сдерживают переход к мужским декретам, включают как минимум финансовую нестабильность, так и стереотипы о роли мужчины как основного добытчика», — подчеркнул он.

Фото: Freepik

Страх из-за конкуренции на рынке труда Еще один фактор, который не дает отцам делать выбор в пользу отпуска по уходу за ребенком связан со страхом за свои конкурентные преимущества на рынке труда. Как бы то ни было, а для многих декрет все равно воспринимается как некий риск для карьеры, констатировал Мурадян. Если представить, что финансовые возможности у отца и матери ребенка примерно равны, в декрет, по его мнению, стоит уходить тому, кто действительно этого хочет и кто менее заинтересован в построении долгосрочной карьеры. «В каждой семье, конечно, свои правила, но есть и общие линии — это фактор дохода, желание и третье, кому не так интересно подниматься по карьерной лестнице, потому декрет все-таки этот подъем может затормозить», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Freepik

Как отцу уйти в декрет: порядок действий Мать или отец могут находиться в отпуске по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится три года. При желании из декрета можно выйти раньше этого срока, напомнил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

«Отец вправе использовать отпуск по уходу за ребенком в том же порядке, что и мать. Единственное, нужно учесть, что находиться в таком отпуске и получать пособие может кто-то один из родителей, — уточнил специалист. — Соответственно, отец может уйти в отпуск по уходу за ребенком, если такой отпуск не использует мать ребенка (и не получает пособие). При этом не имеет значения работает или нет официально второй родитель».

Фото: Freepik

Чтобы уйти в декрет мужчине нужно подать два заявления — на сам отпуск и на назначение пособия по уходу за ребенком, продолжил Южалин. Дополнительно может потребоваться предоставить свидетельство о рождении малыша. «Если отец ранее не передавал о себе сведения как о застрахованном лице — такие сведения также нужно будет передать работодателю. В этих сведениях, в частности указывается, на какой счет будут выплачивать пособие», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Сколько денег может получать отец в декрете

Фото: Unsplash

Если работник находясь в отпуске по уходу за ребенком не работает, он может получать только пособие в размере 40% от заработка, отметил Южалин. При этом закон устанавливает максимальные размеры пособия на каждый год. В 2024 году максимальный размер — 49 123 рубля. Получать пособие по уходу за ребенком можно только до достижения им полутора лет. Также эксперт обратил внимание, что у родителя, которых ушел в декрет, есть возможность побыть в этом отпуске, потом выйти на работу, а затем снова уйти в него. «При этом, с 2024 года работник вправе выйти на работу из отпуска на полный рабочий день, сохранив за собой право на получения пособия до достижения ребенком возраста 15 лет. Если после выхода из отпуска работник вновь захочет в него уйти — это можно сделать в любое время, пока ребенку не исполнится три года», — резюмировал Южалин.