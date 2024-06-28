Сегодня 15:28 Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года Зарплаты учителей и врачей в некоторых регионах России вырастут с 1 июля 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Эксклюзив

Общество

Вузы

Рубль

Здравоохранение

Больницы

Законы

Татарстан

Врачи

Учителя

Россия

Работа

Медицина

Зарплаты

Деньги

Образование

Наука

В июле 2024 года в России увеличат зарплаты медикам, школьным учителям, преподавателям вузов и тем, кто трудится в области науки и культуры. Однако повышение ожидается не во всех регионах страны. Где поднимут оклады бюджетникам, на сколько и почему это важно, выяснял 360.ru.

Почему в России повышают зарплату некоторым бюджетникам В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение индексировать оклады бюджетников. При этом от повышения зарплат госслужащих в 2024 году отказались. Деньги пойдут на увеличение окладов учителей, работников вузов, врачей и работников науки и культуры. Правило также может коснуться художников и художественных руководителей. Об этом Путин говорил и в майских указах.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Сколько денег выделят на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025-х, на увеличение зарплат всех бюджетников предусмотрели 359 миллиардов рублей. Оплату за труд работникам в сфере образования, здравоохранения и культуры в 2024 году должны повысить на 9,8%. Это будет происходить постепенно и в разное время в зависимости от региона.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

По приблизительных подсчетам, в бюджетной сфере в России трудятся примерно 33 миллионов человек. Помимо стандартного повышения зарплат, бюджетники получат увеличенные оклады за счет роста МРОТ, который с 1 января 2024 года увеличили на 18,5% — до 19 242 рубля. Согласно данным Госдумы, благодаря повышению МРОТ зарплата вырастет у 4,8 миллиона россиян.

В каких регионах России повышать зарплату бюджетникам с 1 июля 2024 года Липецкая область С 1 июля 2024 года в Липецкой области зарплату бюджетников увеличат на 10%. Поправки внесли в региональный бюджет, сообщило издание Gorod48.ru. Это уже вторая надбавка к окладам за год.

Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Всего в Липецкой области работают 1250 бюджетных организаций, в них трудоустроились около 85 тысяч сотрудников. На повышение зарплат учителям и врачам в регионе предусмотрели свыше двух миллиардов рублей.

Республика Татарстан Правительство Татарстана увеличит оклады работников образования с июля 2024 года. Согласно постановлению властей, учитель будет получать базовый оклад в размере 21 тысячи рублей, воспитатель и мастер производственного обучения — 20 900 рублей, а младший воспитатель — 19 625. Кроме того, базовые оклады руководителей образовательных учреждений по всем группам вырастут на три тысячи, а стимулирующие выплаты — на тысячу. Другие премии и компенсации останутся неизменными. Ранее установленные выплаты сохранили.

Фото: Unsplash

Вологодская область В Вологодской области зарплаты бюджетников увеличат на 10% с июля 2024 года, сообщило ИА «Вологда регион». В следующие три года власти собираются направить на такие цели почти четыре миллиарда рублей. В 2024 году для этого выделили 832,5 миллиона рублей.

Почему необходимо повышать зарплату учителям и врачам «Когда вносили поправки в закон об образовании, все, что связано с оплатой работы учителей, передали в региональное ведение. Тогда же решили, что зарплата учителей должна быть на уровне средней зарплаты по региону», — рассказал 360.ru руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» и член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков.

Тем временем во многих регионах средние зарплаты остаются очень низкими. В пример Комков привел Кабардино-Балкарию, Республику Коми и Тверскую область.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

«Если учитель в Москве получает в среднем 70-80 тысяч рублей, то в Тверской области, в 200 километрах от столицы, — всего 15-17 тысяч рублей за ту же самую нагрузку и учебные часы. Такой дисбаланс совершенно недопустим», — подчеркнул эксперт. Он напомнил, что из-за низких зарплат педагоги буквально бегут из «депрессивных» регионов, поэтому там возникает дефицит педагогических кадров. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в России не хватает порядка 14 тысяч учителей, но на самом деле этот показатель в 10 раз больше, заявил Комков.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Дело в том, что многие учителя совмещают и преподают по два или три предмета, работают на полторы или две рабочие ставки. Это максимальный перегруз. В итоге педагоги дорабатываются до того, что не в состоянии вести никакую воспитательную работу, заниматься собственно педагогикой и решать личные вопросы. Похожая ситуация — в сфере медицины. Врачи часто подрабатывают в государственных больницах, чтобы шел стаж и начислялись различные льготы, а в свободное время вынуждены вести прием в частных клиниках. В регионах, где частных медучреждений в разы меньше, чем в крупных городах, медикам приходится разрываться между двумя-тремя поликлиниками, чтобы получать достойную зарплату.