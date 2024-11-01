Пособия по уходу за детьми вырастут. Россиянам рассказали, сколько можно получить

Котяков: пособия по уходу за детьми к 2027 году могут вырасти до 97 тысяч рублей

Почти 100 тысяч рублей смогут получить россияне в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2027 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков. На заседании комиссии «Единой России» он уточнил, что максимальный размер выплаты может достичь 97 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .

В следующем году максимальный размер этого пособия может вырасти до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году — до 83 тысяч.

«В 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — подчеркнул Котяков.

Он добавил, что в течение трех ближайших лет на выплату материнского капитала власти планируют направить 1,7 триллиона рублей. В сентябре начали выплачивать неиспользованные остатки маткапитала (не более 10 тысяч рублей), уточнил Котяков. По его словам, мера коснется 113 тысяч семей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за то, чтобы семьи могли получать маткапитал сразу после рождения ребенка. По ее словам, это может улучшить условия жизни россиян.