Сегодня 03:40 Забил до смерти в гневе. Что известно об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске Отчим мог убить мальчика в Черняховске из-за отказа делать зарядку 0 0 0 Криминал

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Отчим, убивший семилетнего пасынка в Черняховске, дал признательные показания и рассказал, за что до смерти избил ребенка. Мальчика, которого сутки искал весь город, лишили жизни якобы из-за отказа делать зарядку. Подробности громкого дела — в материале 360.ru.

Притопил оконной рамой Жестокое убийство семилетнего Данилы потрясло всю страну. Мальчика искали правоохранители, кинологи и волонтеры. О пропаже ребенка сообщила мать 3 февраля. Она предположила, что сын ушел из дома накануне вечером после ссоры с родителями. Как сообщал Shot, мать и отчим пригрозили Даниле детским домом, после чего тот сбежал из дома. Родители принимали «активное участие» в поисках ребенка. Во время одного из допросов мать не выдержала и призналась, что сына убил ее муж. Она рассказала, что мужчина периодически поколачивал ее сына и дочь от первого брака, а также ее саму. В этот раз отчим, работающий дальнобойщиком, «не рассчитал» силу ударов.

Мужчину задержали, он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело убитого пасынка. Изуродованный труп ребенка нашли в водоеме недалеко от дома. Мужчина вынес тело мальчика из дома в черной сумке, набил ее кирпичами и сбросил в воду. Сумка с телом не хотела тонуть, и мужчине пришлось притапливать ее оконной рамой, найденной поблизости. На допросе 42-летний мужчина признался, что в тот вечер он несколько раз заходит в комнату пасынка и кричал на него, заставляя делать зарядку. В какой-то момент отчим вышел из себя и начал избивать Данилу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик умер от закрытой черпно-мозговой травмы.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Виновна ли мать в убийстве сына? На счет участия матери в преступлении есть несколько версий. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что знала о расправе мужа над сыном, но молчала из страха — мужчина угрожал расправой ей и ее 12-летней дочери. Она добавила, что отчим сначала принимал активное участие в поисках сына, запрещая ей рассказывать об убийстве. Мать Данилы сообщила, что в тот день была на работе, и сразу поняла, что сына убил ее муж. Также она рассказала, что супруг был агрессивен по отношению к ней и ее детям. Издание Readovka выяснило, что незадолго до расправы мать угрожала сыну по телефону. Женщина работала на пункте выдачи заказов маркетплейса, запись с камеры наблюдения попала в распоряжение СМИ. Судя по разговору, насилие в семье было обычным делом. «Если не хочешь по-хорошему — все. Меня не будет, я на работе, вот и все», — кричала женщина в трубку.

Telegram-канал Shot выдвинул свою версию произошедшего, которая отличается от представленной матерью. Проблемы в семье начались после выкидыша женщины, это стало переломным моментом, и супруги стали срываться на детях. До этого семья считалась благополучной, проживала в хорошей квартире и не имела претензий со стороны органов опеки. После выкидыша 30-летняя женщина начала вымещать недовольство на детях от первого брака — 12-летней дочери и семилетнем сыне. Потом к издевательствам подключился отчим, он избивал детей за малейшую провинность. Недавно Данил заболел, у него поднялась температура, и он не ходил в школу. Мать мальчика жаловалась коллегам, что сын вдет себя неадекватно, плачет и не дает никому спать. А 1 февраля женщина уволилась с работы по собственному желанию, не объяснив причин столь поспешного поступка. По информации Shot, именно в этот день отчим до смерти избил ребенка на глазах у его матери. Потом супруги вместе вынесли тело мальчика и сбросили его в водоем рядом с домом. После этого родители разыграли представление с полицией и поисками. По версии Readovka, мальчик умер не сразу, а мучился от боли всю ночь. Мать не стала вызывать скорую сыну, так как боялась за мужа.

Фото: РИА «Новости»

Сестра убитого мальчика тоже пострадала Telegram-канал также сообщил, что сестру Данилы госпитализировали с переломом ключицы. Предположительно, ее тоже избил отчим. Биологический отец детей собирался забрать их к себе, когда сможет накопить на жилье. Мужчина — моряк, и сейчас находится в рейсе. Недавно ему сообщили, что его сына убили. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», его взяла на контроль Калининградская прокуратура. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. В Черняховске горожане организовали стихийный мемориал в память об убитом семилетнем Даниле, туда приносят цветы и игрушки.