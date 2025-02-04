Угрожал расправой. Муж заставил жену скрывать жестокую расправу над сыном в Черняховске

Мать убитого мальчика в Черняховске, Калининградской области рассказала, что знала о расправе мужа над сыном, но молчала, так как мужчина угрожал ей и ее 12-летней дочери. Об этом женщина сообщила в беседе с 360.ru.

Она подтвердила, что мужчина сначала принимал активное участие в поисках пасынка. Ей он запретил говорить о том, что она что-то знает.

«Я в этот день была на работе», — сказала она.

Женщина поняла, что возлюбленный убил ребенка. Но боялась рассказать.

«[Угрожал расправой]», — добавила она.

Также собеседница 360.ru подтвердила, что мужчина вел себя жестоко по отношению к детям и к ней.

«Я не могу ответить на вопрос, с чего это все началось», — ответила она на вопрос о том, в какой период муж стал вести себя агрессивно.

В Черняховске больше суток искали семилетнего мальчика. О его пропаже заявила, которая изначально сказала, что он сбежал из дома после ссоры. В поисках участвовали более полутора тысяч человек, включая его отчима, который, как потом выяснилось, мог быть виновен в его исчезновении. Тело погибшего нашли в воде в пакете с кирпичами.