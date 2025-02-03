Семилетний мальчик пропал после ссоры с родителями в Калининградской области

В Калининградской области в городе Черняховске ищут семилетнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с родителями. Об этом написали в официальном Telegram-канале регионального Следственного управления СК России.

Об исчезновении мальчика сообщила мать утром 3 февраля. Предварительно, накануне около 21:00 мальчик после ссоры с родителями тайком вышел из дома, после чего бесследно пропал.

На данный момент по месту жительства ребенка работают следователи-криминалисты. Также в поисках участвуют полиция, кинологи и волонтеры.

Мальчика описывают как худощавого ребенка ростом 125–130 сантиметров. У него смуглое овальное лицо европейского типа, карие глаза, темно-русые волосы. Также у школьника есть особая примета — шрам на лбу.

Предположительно, ребенок был одет в серую удлиненную куртку ниже колен, серую шапку с черной эмблемой, темно-синий свитер и высокие коричневые ботинки с оранжевыми вставками.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, которое будет вести первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Ранее девятилетнюю девочку, которая пропала в Курской области, нашли живой. Ее искали десятки людей, в том числе волонтеры добровольческого отряда «ЛизаАлерт».