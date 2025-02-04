Следователи задержали мужчину, который убил своего семилетнего пасынка в Черняховске

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве семилетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Калининградской области.

По версии следствия, к жестокой расправе над мальчиком причастен его 42-летний ранее не судимый отчим. Мужчина избил ребенка вечером первого февраля, пока его жены не было дома. Утром он понял, что пасынок погиб, и решил спрятать его тело в болотистой местности в черте Черняховска. После этого он убедил супругу инициировать пропажу ребенка.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, а также осмотрели квартиру, где жил погибший мальчик, и место, где было обнаружено его тело.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Действия мамы мальчика, которая знала о смерти ребенка, но заявила о его пропаже, оценят по статье об укрывательстве преступлений.

Несколько дней назад стало известно, что в городе Черняховске в Калининградской области пропал семилетний мальчик, который якобы ушел из дома после ссоры с родителями. Ребенка искали более полутора тысяч человек, включая его отчима.

Утром 4 февраля нашли в воде в пакете с кирпичами.

Мать убитого мальчика в беседе с 360.ru рассказала, что знала о расправе мужа над сыном,, но молчала, так как мужчина угрожал ей и ее 12-летней дочери.