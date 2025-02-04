Дело об убийстве мальчика в Черняховске взяла на контроль местная прокуратура

Прокуратура Калининградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве семилетнего ребенка в Черняховске, который считался пропавшим без вести. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, мать мальчика сообщила правоохранительным органам о его исчезновении 3 февраля, рассказав, что после ссоры с родителями сын ушел из дома и не вернулся. Прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате поисков удалось обнаружить тело погибшего ребенка в болотистой местности на территории Черняховска.

Правоохранители задержали 42-летнего отчима мальчика по подозрению в убийстве. По данным прокуратуры в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Прокуратура также начала проверку органов системы профилактики.

Ранее в сети появилась запись, где мать мальчика незадолго до смерти угрожала ему расправой. Она также предупреждала сына, что его отчим скоро освободится с работы и приедет домой.