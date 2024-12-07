Сегодня 13:53 Убийство в тихом городке. Что известно о жестокой расправе над пожилой парой в Сарове 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Michael Memminger / Global Look Press Криминал

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Небольшой закрытый городок Саров стал местом жестокого убийства двух безобидных стариков. Маньяк зарезал своих жертв, а одной из них отсек голову. Подозреваемого уже арестовали. Точно ли он виновен в преступлении и нет ли за ним других грехов, предстоит выяснить следствию.

Убийство двух пенсионеров Двое пожилых людей из города Саров погибли 4 декабря от руки неизвестного. Он проник в дом к 78-летнему мужчине-инвалиду и жестоко забил его ножом до смерти. А 77-летней женщине, которая ухаживала за больным, отрезал голову.

Уже на следующий день полицейским удалось задержать подозреваемого: 29-летний горожанин как раз направлялся в сторону дома на проспекте Ленина, где произошло убийство. Позже оказалось, что он живет неподалеку, а дома у мужчины нашли окровавленную одежду. Своей вины местный житель не признал и отказался давать показания. Возможно, задержанный психически болен. По мнению следователей, он собирался вернуться на место преступления, чтобы забрать с собой голову убитой женщины в качестве трофея. Мужчину отправили на два месяца в следственный изолятор.

Погибшие от рук маньяка были парой Сын убитого пенсионера рассказал, что отец и погибшая женщина более 20 лет жили в гражданском браке в ее частном доме. Когда четыре года назад мужчину парализовало, его перевезли в квартиру. Близкие по очереди приходили к больному и помогали ему. Похоже, что убийца шел следом за женщиной и, выждав немного, зашел в квартиру — в маленьком городке не привыкли запирать входные двери. С пенсионеркой нападавший справился быстро, а вот с лежачим мужчиной, похоже, все оказалось непросто: у пенсионера были сильные руки и он явно оказывал сопротивление.

Фото: Simon Belcher / Global Look Press

В комнате царил разгром: мебель сломана, все в крови — маньяк нанес старику множество ударов. Судя по состоянию ванной, после того как убийца закончил со своими жертвами, он попытался отмыть кровь. Затем нашел ключ от квартиры и ушел, закрыв дверь на замок. Погибших обнаружил сын пенсионера — он забеспокоился, потому что не смог дозвониться до отца. Мужчина уверен, что погибшего с убийцей ничего не связывало и они были незнакомы: больной в последнее время ни с кем не общался. Также сын убитого заявил, что растиражированная в интернете запись якобы задержания маньяка — фейк. На видео попал момент, когда полицейские уводили какого-то сильно выпившего горожанина, который порывался скандалить.

Другие преступления маньяка Полицейские проверяют причастность задержанного не только к убийству стариков, но к другим нераскрытым преступлениям, которые происходили ранее. А горожане вспоминают недавнюю череду пугающих случаев, о которых рассказывали местные паблики. Один из подписчиков Telegram-канала «Саров» написал, что недавно на остановке около парка в автобус забежал перепуганный мальчик и начал кричать, что за ним гнался какой-то мужчина с ножом. Позднее выяснилось, что ребенка напугали приятели.

Также известно о нападении возле местной школы № 20. Мужчина среднего роста и одетый во все черное прятался за деревьями. Выждав удобный момент, он схватил девушку за рюкзак и повалил на землю. Но жертва начала громко отбиваться и кричать, и нападавший сбежал. Полиция данный случай не подтверждала, журналистам также не удалось найти девушку или свидетелей нападения. Многие горожане вообще заподозрили черный пиар: площадка возле школы участвует в проекте «Вам решать» и слухи о маньяке могли быть способом привлечь к ней внимание. Немало местных жителей уверены, что полиция задержала не того и настоящий маньяк все еще на свободе. Все ждут результатов следствия.

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Что известно о городе Сарове Саров основали в 1706 году. В начале XVIII века в городе открыли мужской монастырь, в котором подвизался преподобный Серафим Саровский. Там же он и скончался в своей келье во время коленопреклоненной молитвы. Старца канонизировали в июле 1903 года, на торжествах в городе побывала царская семья.

Фото: Николай II с женой и родственниками в Сарове, 1903 год / Global Look Press

После Великой Отечественной войны Саров засекретили: в городе вели разработку ядерного оружия. В документах населенный пункт называли Горький-130, Кремлев, Арзамас-75. Последнее название, как оказалось, случайно с точностью до километра отражало длину автодороги до Арзамаса. Так что город снова переназвали, и он стал Арзамасом-16. Только в 1995 году Сарову вернули историческое название. Сегодня там работает Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и по-прежнему ведется разработка ядерного оружия, и город остается закрытым и строго охраняемым.