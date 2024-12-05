Подозреваемого в жестоком убийстве пенсионеров задержали в Нижегородской области

В Сарове задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух пенсионеров. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Задержанным оказался 29-летний мужчина. Предположительно, он до смерти изрезал 77-летнего мужчину в квартире на улице Ленина, а также убил и обезглавил там же 78-летнюю пенсионерку.

Возбуждено уголовное дело.

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