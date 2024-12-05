Сын убитого в Сарове пенсионера рассказал, кем была обезглавленная женщина

Жестоко убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет. Об этом 360.ru заявил сын погибшего от рук злоумышленника мужчины. Он подчеркнул, что в браке пожилые люди не состояли и оставались сожителями.

По данным нижегородского главка СК, убийство произошло в квартире дома на улице Ленина. В ведомстве уточнили, что неизвестный зарезал 78-летнего мужчину и отрубил голову 77-летней женщине.

Криминалисты возбудили уголовное дело. Они осмотрели квартиру на предмет улик и опросили соседей.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.