Обвиняемого в жестоком убийстве пары пенсионеров в Сарове арестовали

Задержанного в рамках расследования уголовного дела об убийстве пенсионеров жителя Сарова отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба нижегородского СК, такое решение вынес Саровский городской суд.

По данным следствия, вооруженный ножом мужчина проник в квартиру на проспекте Ленина. Там он зарезал 78-летнего мужчину с инвалидностью и отрубил голову 77-летней женщине. Мотивы преступления злоумышленника следователи пока не установили.

Сын убитого пенсионера в комментарии 360.ru заявил, что погибшая прожила с отцом 20 лет. Он пояснил, что брак пожилые люди не заключали и состояли в гражданских отношениях.