Обвиняемого в жестоком убийстве пары пенсионеров в Сарове арестовали

Задержанного в рамках расследования уголовного дела об убийстве пенсионеров жителя Сарова отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба нижегородского СК, такое решение вынес Саровский городской суд.
По данным следствия, вооруженный ножом мужчина проник в квартиру на проспекте Ленина. Там он зарезал 78-летнего мужчину с инвалидностью и отрубил голову 77-летней женщине. Мотивы преступления злоумышленника следователи пока не установили.
Сын убитого пенсионера в комментарии 360.ru заявил, что погибшая прожила с отцом 20 лет. Он пояснил, что брак пожилые люди не заключали и состояли в гражданских отношениях.
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