Цель была другой? Зачем на самом деле везли взрывчатку на Крымский мост

Силовики предотвратили подрыв Крымского моста. Украинские спецслужбы вновь наняли ничего не подозревавшего водителя для перегона машины, начиненной взрывчаткой, на полуостров. Однако на этот раз акция имела целью совсем не разрушение моста. В деталях дела разобрался 360.ru.

Теракт на Крымском мосту ФСБ России объявила о предотвращении теракта на Крымском мосту 18 августа. Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности приехала в Россию с Украины транзитом через несколько стран. По задумке преступников, после пересечения границы через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии-Алании частный перевозчик должен был доставить ее на автовозе в Краснодарский край и передать другому водителю.

Фото: ЦОС ФСБ России

Если бы не успешная операция силовиков, последний стал бы невольным смертником, потому что не знал о задумке «заказчиков» и собирался просто перегнать машину в Крым. Микроавтобус со взрывчаткой в Белоруссии Задержание водителя и других соучастников сняли на видео. Также в кадр попало взрывчатое вещество, замурованное в легковушке.

Фото: ЦОС ФСБ России

Предыдущую попытку подорвать Крымский мост сорвали 2 апреля на брестской таможне. Белорусские силовики остановили микроавтобус с более чем половиной тонны синтетической взрывчатки. Тогда водитель тоже не знал, что именно вез в Россию — преступники связались с ним, по информации военкоров, на сайте бесплатных объявлений, предложили совместный бизнес по перевозке пассажиров на авто бизнес-класса и пообещали пригнать из Европы Mercedes. Цель теракта на Крымском мосту Интернет-пользователи обратили внимание на важную деталь — объем опасного груза. Состоявшийся 8 октября 2022 года теракт совершили с использованием целой фуры, начиненной 22,7 тонны укрытой в пленке взрывчатки, которой хватило на то, чтобы обрушить два автомобильных пролета и унести жизни пяти человек. В апреле украинские спецслужбы прислали микроавтобус с 500 килограммами вещества. В августе силовики остановили легковое авто со 130 килограммами взрывчатки финского производства в аккумуляторной батарее электромобиля. То есть объем взрывчатки постоянно уменьшался. Последняя атака могла быть направлена не столько на мост через Керченский пролив как таковой, сколько на провоцирование России и срыв дипломатического урегулирования.

Фото: ЦОС ФСБ России

«Киев под переговоры пытался снова взорвать Крымский мост. Схема примерно та же, что и в случае с фурой. Только в этот раз машина поменьше», — заявил военкор Александр Коц. Минобороны России действительно предупреждало о готовящихся провокациях. Правда, тогда шла речь об инсценировке удара по Чугуеву перед встречей президентов России и США на Аляске. Но не исключались и другие сценарии, один из которых, очевидно, предотвратили силовики.