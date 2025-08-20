Смертник поневоле. Раскрылись шокирующие детали попытки теракта на Крымском мосту

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для теракта на Крымском мосту

Фото: РИА «Новости»

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля, начиненного взрывчаткой для подрыва Крымского моста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Сам теракт сорвала ФСБ. Пресс-служба этого ведомства рассказывала об этом в понедельник, 18 августа.

По информации ФСБ, машину с замаскированным устройством перевозили на автовозе. Теракт планировала устроить украинская спецслужба.

Российские следователи выяснили, что бомбу большой мощности спрятали в легковой автомобиль. Его ввезли через Верхний Ларс, в Грузию машина также попала транзитом, на автовозе.

Именно его и остановили в Краснодарском крае оперативники ФСБ. Как предполагают в этом ведомстве, автомобиль хотели передать водителю, человеку со стороны, и отправить его на заказ через Крымский мост.

Здесь ВСУ планировали дистанционно подорвать машину.  Водителю была уготована участь смертника.

Источники РИА «Новости» узнали, что остановить автовоз с заминированным автомобилем получилось в районе станицы Старонижестеблиевской Краснодарского края. Рядом находились зерновой элеватор и железнодорожная станция.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте