Смертник поневоле. Раскрылись шокирующие детали попытки теракта на Крымском мосту

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для теракта на Крымском мосту

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля, начиненного взрывчаткой для подрыва Крымского моста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Сам теракт сорвала ФСБ. Пресс-служба этого ведомства рассказывала об этом в понедельник, 18 августа.

По информации ФСБ, машину с замаскированным устройством перевозили на автовозе. Теракт планировала устроить украинская спецслужба.

Российские следователи выяснили, что бомбу большой мощности спрятали в легковой автомобиль. Его ввезли через Верхний Ларс, в Грузию машина также попала транзитом, на автовозе.

Именно его и остановили в Краснодарском крае оперативники ФСБ. Как предполагают в этом ведомстве, автомобиль хотели передать водителю, человеку со стороны, и отправить его на заказ через Крымский мост.

Здесь ВСУ планировали дистанционно подорвать машину. Водителю была уготована участь смертника.

Источники РИА «Новости» узнали, что остановить автовоз с заминированным автомобилем получилось в районе станицы Старонижестеблиевской Краснодарского края. Рядом находились зерновой элеватор и железнодорожная станция.