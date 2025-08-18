Организаторов и соучастников попытки теракта на Крымском мосту сурово накажут

ФСБ России предотвратила очередную попытку спецслужб Украины взорвать Крымский мост с помощью взрывчатки. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — заявили в пресс-службе.

По данным ФСБ, автомобилем должен был управлять смертник, который ничего не подозревал. СВУ отправили в Россию из Украины транзитом через третьи страны. Именно на территорию государства взрывчатку ввезли из Грузии.

По информации Telegram-канала Shot, мощную бомбу нашли в Chevrolet Volt. Машину начинили 130 килограммами взрывчатки.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму пособницы СБУ. Женщина планировала подорвать российского военного. Она сама согласилась на сотрудничество с украинской спецслужбой. В беседе с правоохранителями призналась, что перед терактом должна была осмотреть машину бойца в Новофедоровке.