ФСБ пресекла попытку теракта на Крымском мосту

Силовики пресекли вторую с начала года попытку теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль.

«В 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин, заряженных большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту», — рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, бомбу большой мощности обнаружили в Chevrolet Volt, машину начинили 130 килограммами взрывчатки. Авто прибыло в Россию из Украины через грузинскую границу.

Силовики обезвредили взрывное устройство и задержали причастных к доставке бомбы в Россию.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что в России предотвратили 18 терактов, которые готовили мигранты.