«Там не было никакого суррогата». Невестка подозреваемой в Ленобласти заявила о клевете

Подозреваемая по делу об отравлении суррогатным алкоголем с 19 погибшими в Сланцах никогда не занималась его изготовлением и продажей. Невестка задержанной Татьяна Степанова заявила 360.ru, что ее оклеветал знакомый покойного мужа.

Полиция нашла пустые канистры Она рассказала, что в ночь на 26 сентября ей позвонила младшая дочь подозреваемой. «Не смогла толком ничего объяснить, сказала, что приехали оперативники и забрали маму с папой по какой-то причине. Проводили какой-то обыск в доме самом, гараже, сарае», — сказала она. Утром мужа Степановой-старшей отпустили, а ее оставили под стражей на 48 часов. Собеседница 360.ru заявила, что женщине вменили изготовление, хранение и распространение суррогатного алкоголя, хотя она никогда этим не занималась.

«Она не занималась. Зачем? Ради развлечения? То, что у нее нашли, это пустые пыльные канистры. Пустые, то есть там не было никакого остатка суррогата, каких-то подготовленных новых чистых вымытых канистр, бутылок. То, что сейчас пишут в интернете, это нашли не у нас. Они использовались просто в быту, я так полагаю, лежали на чердаке», — сказала она. Продавец суррогатного алкоголя Свекровь работает в детсаду, куда ходит ее внучка, занимается домом и садом. Ее оклеветал, по словам невестки, знакомый ее покойного мужа, который занимается суррогатом.

Я лично с ним не знакома, она с ним, скажем так, знакома, наверное, заочно. Ее первый супруг, которого нет в живых уже больше 20 лет, вероятнее всего, когда-либо пересекался с ним в области — определенными действиями они занимались теми же, чем сейчас занимается этот товарищ. Татьяна Степанова Невестка подозреваемой

Вдова 15 лет назад повторно вышла замуж. Степанова допустила, что давший на нее показания мужчина мог не знать, что его бывший «коллега» умер. Его собственная жена, по ее словам, стала одной из пострадавших и лежит в реанимации. «Я понимаю, зачем он это делает, его мотивы понятны. <…> Да, он больше 15 лет торгует этим суррогатом. Просто кто-то покупал, пил, благополучно вставал утром и шел на работу, кому-то сейчас в такой ситуации не повезло. <…> Человек после этой ситуации понимает, что ему светят приличные сроки, и у него два выхода — либо сливать тех, кто над ним стоит, ему поставляет, либо искать другой вариант. Он выбрал другой», — объяснила она. После массового отравления алкоголем в Сланцах и пригороде выяснилось, что все знали о роде деятельности мужчины, его даже штрафовали два года назад. Но только теперь после смертельного исхода, на бутлегера обратили внимание правоохранители.

«Информация очень разная, ни та, ни другая не является верной, потому что этот человек в принципе такими вещами не занимался никогда, ей это не нужно — у нее нет необходимости, она финансово стабильна, у нее хорошая семья, она живет какой-то своей жизнью размеренной. Если люди воспринимают это как дополнительный доход какой-то, которым занимаются, то у нее в этом нет нужды», — сказала она. Отравление алкоголем в Сланцах: подозреваемые Сосед Степановых подтвердил, что женщина не торговала самогоном. В обратном случае к ней приезжали бы покупатели, коих никогда не было. «Конечно нет, я первый раз слышу. Здесь живем уже с седьмого года. Нормальные люди. Чтобы они торговали, не слышал такое про них абсолютно. Удивился очень, что ее обвиняют в чем-то, в спирте каком-то, чем-то она торгует», — сказал он. Однако подозреваемых у следствия всего двое — мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения. Следком Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и в ближайшее время предъявит обвинение.