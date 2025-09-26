Торговцем смертельным алкоголем в Ленобласти оказался пенсионер

Паленый алкоголь, которым отравились насмерть семь человек в Ленобласти, по предварительным данным, продавал 79-летний пенсионер. Об этом сообщил Shot .

«Среди отравленных его жена. Из дома изъяли бутылки и канистры, в которых хранился алкоголь. Сейчас пенсионер задержан», — уточнил источник Telegram-канала.

По факту случившегося возбудили дело. Случаи отравления зафиксированы в Сланцах и соседней деревне Гостицы.

По последним данным, двоих пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии.

Официальных комментариев о количестве отравивших пока нет. В СК и МВД на момент публикации не публиковали информацию о происшествии в Ленобласти.