Торговцем смертельным алкоголем в Ленобласти оказался пенсионер
Shot: паленый алкоголь в Сланцах продавал 79-летний пенсионер
Паленый алкоголь, которым отравились насмерть семь человек в Ленобласти, по предварительным данным, продавал 79-летний пенсионер. Об этом сообщил Shot.
«Среди отравленных его жена. Из дома изъяли бутылки и канистры, в которых хранился алкоголь. Сейчас пенсионер задержан», — уточнил источник Telegram-канала.
По факту случившегося возбудили дело. Случаи отравления зафиксированы в Сланцах и соседней деревне Гостицы.
По последним данным, двоих пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Официальных комментариев о количестве отравивших пока нет. В СК и МВД на момент публикации не публиковали информацию о происшествии в Ленобласти.