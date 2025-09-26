Подозреваемых по делу о смертельном отравлении спиртным задержали в Ленобласти

Подозреваемых в продаже суррогатного алкоголя задержали в Сланцевском районе Ленинградской области в рамках расследования дела о смертельном отравлении жителей. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

В ведомстве заявили, что в ходе оперативных мероприятий установили личности мужчины и женщины, заподозренных в продаже спиртосодержащей продукции, от которой умерли покупатели.

В СК добавили, что погибших, при жизни страдавших от алкогольной зависимости, нашли в минувший четверг, 25 сентября, в Сланцевском районе. На месте происшествия криминалисты обнаружили бутылку с неизвестной жидкостью с запахом спирта, через которую вышли на вероятных продавцов.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Криминалисты готовят ходатайство в суд для избрания подозреваемым меры пресечения.

Следователи продолжили поиск пострадавших от суррогата и потребовали от профильных служб изъять его из оборота.

По данным Telegram-канала Baza, за сентябрь в Сланцевском районе Ленинградской области от суррогатного алкоголя скончались 19 человек, из которых почти половина отравилась метанолом. За жизнь одного выжившего пациента сейчас борются врачи.