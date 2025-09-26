Поставщик паленого алкоголя в Ленобласти ушла отпуск за свой счет

Супруга пенсионера из Ленобласти, который продавал паленый алкоголь, сейчас находится в отпуске за свой счет. Об этом 360.ru сообщили в детском саду, где она работает.

«Я не могу вам сказать, что делают коллеги в нерабочее время. Она сейчас в отпуске за свой счет, у нее муж приехал с СВО, ее нет на работе», — отметила собеседница 360.ru.

Жертвами отравления суррогатного алкоголя в Сланцах стали 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Случаи отравления зафиксировали в Сланцах и соседней деревне Гостицы.

По данным Shot, паленый самогон продавал 79-летний пенсионер. Среди жертв алкоголя с метанолом есть и его жена, которая работала в детском саду. В доме пенсионера провели обыски, правоохранители изъяли канистры, где хранился суррогат.

По информации Telegram-канала Baza, несколько лет назад в Сланцах уже происходил похожий случай. Тогда из-за отравления паленым спиртным у одной из жительниц отказали ноги. Это произошло после употребления напитка, который она приобрела у задержанного пенсионера.