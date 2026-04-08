Бывшего схиигумена Сергия внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующую карточку опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов: <…> Николай Васильевич Романов, село Криуша Вознесенского района Горьковской области, 19.03.1955 года рождения», — указали в реестре.

В ходе проповеди весной 2020 года Сергий призывал прихожан не верить в пандемию COVID-19 и отказаться от всех мер безопасности. Позднее епархиальные власти запретили священнику проводить службы. В конце 2020-го Романова задержали правоохранительные органы.

Бабушкинский районный суд Москвы в январе 2023 года признал бывшего схимонаха Сергия виновным по статье о разжигании ненависти и назначил наказание в виде 5,5 года лишения свободы. В сентябре того же года Мосгорсуд сократил срок лишения свободы на один месяц.