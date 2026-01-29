Смерти пациентов в интернате Прокопьевска начались до Нового года. Кто это скрыл?
Общественник Мухин: врачи интерната Прокопьевска скрыли вспышку гриппа
Унесшая жизни девяти пациентов в прокопьевском доме-интернате для лиц с психическими расстройствами вспышка гриппа началась до Нового года. Об этом 360.ru рассказал руководитель кемеровского регионального отделения общественного движения «Гражданский комитет России» Алексей Мухин.
Кто знал о вспышке заболевания в интернате Прокопьевска
Он пояснил, что информацию получил от сотрудников учреждения, которые не могли смотреть на мучения пациентов.
«Сотрудники рассказали, что вспышка заболевания пошла перед Новым годом. Они говорили, что есть врачи, которые в своих отчетах писали, что никакой температуры и вируса нет», — заявил Мухин.
Собеседник 360.ru добавил, что, по словам сотрудников приюта, больных оставляли в одной палате со здоровыми, не лечили их и не отправляли в больницу.
Он отметил, что несколько дней уговаривал сотрудников приюта написать заявление следователям или хотя бы подтвердить слова, если он сам обратится к криминалистам.
«Я впервые написал [заявление], когда там заболевать начали, и смертность началась перед Новым годом», — добавил Мухин.
Пациентов интерната наказывали за желание вернуться домой
Общественник подчеркнул что помогал дееспособным пациентам выйти на свободу. Получалось это сделать не всегда. Мухин пояснил, что один раз забрал нескольких дееспособных инвалидов, но их силой обратно загнали охранники.
«Только после того, как я опубликовал видео, их отпустили», — обратил он внимание.
Мухин отметил, что записывал видео с пациентами, которые жаловались на плохую еду и угрозы со стороны персонала больницы, если люди говорили о желании расторгнуть договор и вернуться домой. Тех, кто качал права, наказывали: лишали гаджетов, привязывали к кроватям и отправляли в изолятор.
О смерти девяти пациентов дома-интерната в Прокопьевске стало известно в четверг, 29 января. Следователи завели уголовное дело за нарушение санитарных норм, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Кемеровская прокуратура вынесла руководителю учреждения представление и пообещала привлечь других сотрудников к дисциплинарной и административной ответственности.