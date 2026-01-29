Смерти пациентов в интернате Прокопьевска начались до Нового года. Кто это скрыл?

Унесшая жизни девяти пациентов в прокопьевском доме-интернате для лиц с психическими расстройствами вспышка гриппа началась до Нового года. Об этом 360.ru рассказал руководитель кемеровского регионального отделения общественного движения «Гражданский комитет России» Алексей Мухин.

Кто знал о вспышке заболевания в интернате Прокопьевска

Он пояснил, что информацию получил от сотрудников учреждения, которые не могли смотреть на мучения пациентов.

«Сотрудники рассказали, что вспышка заболевания пошла перед Новым годом. Они говорили, что есть врачи, которые в своих отчетах писали, что никакой температуры и вируса нет», — заявил Мухин.

Собеседник 360.ru добавил, что, по словам сотрудников приюта, больных оставляли в одной палате со здоровыми, не лечили их и не отправляли в больницу.

Он отметил, что несколько дней уговаривал сотрудников приюта написать заявление следователям или хотя бы подтвердить слова, если он сам обратится к криминалистам.

«Я впервые написал [заявление], когда там заболевать начали, и смертность началась перед Новым годом», — добавил Мухин.