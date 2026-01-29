Прокуратура Кузбасса обнаружила нарушения в интернате, где умерли девять человек

В прокопьевском доме-интернате для граждан с психическими расстройствами, где умерли девять постояльцев, нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Надзорный орган обнаружил отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. В связи с этим руководителю учреждения вынесли представление.

«Решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной и дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.

Ведомство также взяло под контроль рассмотрение актов реагирования и окончательное устранение нарушений.

В интернате после вспышки гриппа умерли как минимум девять человек. Следственный комитет отмечал, что причиной распространения инфекции стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей должностными лицами учреждения.