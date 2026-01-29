Девять человек умерли за месяц в Прокопьевском интернате

В результате вспышки гриппа в интернате города Прокопьевске умерли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты Кузбасса.

В ведомстве отметили, что в подавляющем большинстве случае постояльцы умерли из-за проблем с сердцем.

«По каждому случаю проведут тщательную проверку причин произошедшего с привлечением компетентных органов. Информацию передали в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

Самому младшему из умерших было 19 лет, самому старшему — 79 лет, они скончались в городской больнице. Патологоанатомы установили, что причиной смерти семи человек стали болезни системы кровообращения, осложненные тромбозами.

По информации источника, людей в интернате держали в холодных помещениях, что могло привести к осложнению заболеваний и ухудшению их здоровья.

Ранее труп постояльца несколько дней пролежал в интернате в Якутске.