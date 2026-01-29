СК завел дело после массовой гибели постояльцев в Прокопьевском интернате

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти девяти постояльцев в интернате в Кемеровской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника канала, в психоневрологический интернат в Прокопьевске прибыли правоохранители. По предварительным данным, причиной смерти людей стала вспышка гриппа.

Ведомство ведет дело по статье «Нарушение санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее стало известно, что самому старшему из умерших было 79 лет, самому младшему — 19 лет, они умерли в городской больнице. Патологоанатомы выяснили, что причиной смерти семи человек стали недуги системы кровообращения, осложненные тромбозами.

По предварительным данным, в интернате людей держали в холодных помещениях, что могло привести к осложнению заболеваний и ухудшению здоровья постояльцев.