СК завел дело после массовой гибели постояльцев в Прокопьевском интернате
Следственный комитет завел уголовное дело после смерти девяти постояльцев в интернате в Кемеровской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации источника канала, в психоневрологический интернат в Прокопьевске прибыли правоохранители. По предварительным данным, причиной смерти людей стала вспышка гриппа.
Ведомство ведет дело по статье «Нарушение санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее стало известно, что самому старшему из умерших было 79 лет, самому младшему — 19 лет, они умерли в городской больнице. Патологоанатомы выяснили, что причиной смерти семи человек стали недуги системы кровообращения, осложненные тромбозами.
По предварительным данным, в интернате людей держали в холодных помещениях, что могло привести к осложнению заболеваний и ухудшению здоровья постояльцев.