Пожизненное для террористов: кто из устроивших бойню в «Крокусе» сгниет в тюрьме

Второй Западный окружной военный суд Москвы 12 марта вынес приговор по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек. Четырех исполнителей кровавой бойни, устроенной 22 марта 2024 года, отправили за решетку пожизненно. Подробности — в материале 360.ru.

Какие сроки получили исполнители и пособники теракта в «Крокусе» Вынесенное судебное решение стало одним из самых масштабных в современной истории России по количеству фигурантов и тяжести обвинений. К пожизненному лишению свободы приговорили Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. Первые 17 лет они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть жизни — в колонии особого режима. Помимо изоляции, каждого из них обязали выплатить штраф в размере 990 тысяч рублей. Исполнители теракта действовали не в одиночку. Приговор сегодня выслушали 15 их пособников, чья «работа» заключалась в обеспечении оружием, транспортом и жильем. Из них пожизненный срок получили 11 человек: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, которые предоставили террористам машину и квартиру, получили по 19 лет и 11 месяцев тюрьмы. К 22 годам и 10 месяцам лишения свободы приговорили Алишера Касимова, продавшего злоумышленникам автомобиль Renault Symbol.

Фото: РИА «Новости»

Преступление в интересах Украины Общий ущерб от теракта составил около шести миллиардов рублей. По информации РЕН ТВ, сумма гражданских исков потерпевших уже превысила 207 миллионов. Люди требуют компенсаций за похороны, лечение и моральные страдания, которые невозможно оценить деньгами. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что вину фигурантов уголовного дела полностью доказали: они проходили подготовку за рубежом, переделывали оружие и целенаправленно готовили атаку на концертный зал.

Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране.

По словам представителя Следкома, некоторые из обвиняемых также собирались устроить подрыв развлекательного комплекса в Дагестане, но это преступление удалось предотвратить.

Чтение по бумажке вместо раскаяния В зале суда, где решалась судьба виновников крупнейшего теракта в России за последние годы, эмоции были сведены к минимуму. Защита потерпевших обратила внимание на странное спокойствие подсудимых. Адвокат Даниэль Готье в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнул формальность последнего слова осужденных. По его словам, исполнители преступления зачитывали речь с листка бумаги, не проявляя никаких искренних чувств. Лишь на глазах у некоторых пособников были слезы, но доверия они не вызвали.

Как тут можно говорить о раскаянии? Как тут можно говорить о том, что они не знали об этом? Двое пособников сказали, что просто продали оружие и не знали, что с ним будут делать. Как не знали? Все все прекрасно понимали, вина доказана.

В профессиональном сообществе вновь зазвучали призывы вернуть смертную казнь для подобных исключительных случаев: многие сочли пожизненное заключение недостаточно суровым наказанием.

Фото: РИА «Новости»

Как живут родные погибших при теракте в «Крокусе» Пока суд оглашал вердикт, родным погибших и пострадавших пришлось будто бы заново переживать трагедию. Среди них — Марина Масленникова, чья мать в тот роковой день пошла на концерт группы «Пикник» и домой уже не вернулась.

Сама Марина находилась дома: о событиях в «Крокусе» узнала из новостей и сразу же набрала номер матери. «Я с ней разговаривала в тот момент и все слышала», — призналась Масленникова в беседе с 360.ru. Она добавила, что после случившегося боится любых массовых мероприятий. До сих пор потерявшая родного человека женщина не посещает никакие концерты и шоу.

Я долго никуда не ходила. И сейчас не горю желанием ходить. Чтобы куда-то выйти, нужно побороть себя.

С тяжелыми психологическими последствия столкнулись многие потерпевшие, отметил телеграм-канал Mash. Люди жалуются на посттравматическое стрессовое расстройство и тревожно-депрессивные состояния.

Для террористов хотят добиться тяжелых условий в тюрьме

Приговор террористам вступит в законную силу, но для родственников погибших и пострадавших борьба за справедливость не заканчивается. По информации Mash, адвокаты намерены добиваться для преступников самых суровых условий содержания: минимум свиданий, посылок и прогулок. Продолжится и следствие по делу о теракте. Светлана Петренко рассказала, что еще двух организаторов и четырех участников террористической организации объявили в международный розыск. Россия активно взаимодействует с правоохранительными органами других государств, чтобы найти и наказать всех, кто стоит за этим чудовищным преступлением.